Lazaret de la Grande Chaloupe : un millier de personnes rendent hommage aux ancêtres engagés de La Réunion

Le 11 novembre, journée de commémoration nationale de la fin de la première guerre mondiale, marque aussi une autre commémoration. Un millier de personnes rendent hommage aux ancêtres engagés de La Réunion, au Lazaret de la Grande Chaloupe.

Olivier de Larichaudy / LP •

Un millier de personnes rendent hommage aux ancêtres engagés de La Réunion à la Grande Chaloupe. • ©Mélodie Nourry ...

Procession vers la mer

160 000 travailleurs

Des travaux universitaires

Chaque 11 novembre, La Réunion rend hommage aux ancêtres engagés. Ce dimanche matin, ils sont plus d'un millier à participer à cette journée de commémoration. Depuis 15 ans, une cérémonie est organisée au Lazaret de la Grande Chaloupe. Le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, participe à cette journée du souvenir dédiées aux engagés.Le Lazaret était le lieu de passage obligé des 160 000 africains, indiens et asiatiques, venus travailler dans les champs de canne, après l’abolition de l’esclavage à La Réunion.La procession vers la mer et l’hommage aux ancêtres débuteront à 10 heures. Jusqu'à 16h30, un temps culturel avec exposition, concerts, et un pique-nique partage sont organisés.L’engagisme ramène 191 ans en arrière, à bord de la « Le Turquoise ». En 1828, ce navire achemine les premiers travailleurs immigrés à La Réunion. Ces indiens originaires de la région de Pondichéry sont les précurseurs de la dernière grande vague de peuplement de l’île.Dans les cales des boutres arabes, des navires de commerces français, plus de 160 000 travailleurs suivront leurs traces durant un siècle. Indiens, Africains, Malgaches, Vietnamiens ou Rodriguais : tous n’ont pas eu droit au même traitement, ni laissé le même héritage.Sur la base d’un matricule, d’un rapport de police, d’une lithographie, nombreux sont leurs descendants à se lancer aujourd’hui dans une quête mémorielle.Cette journée à La Grande Chaloupe procède de cette démarche. Elle propose sur un même site, le Lazaret, des hommages aux ancêtres, l’état des lieux des travaux universitaires sur le sujet, et des animations pour mettre en avant le travail des associations.L'objectif est que les Réunionnais s’approprient ce pan de leur histoire, comme c’est le cas à l’île Maurice. Dans l'île soeur, chaque 2 novembre, des milliers de personnes participent à ce qui est devenu un hommage national.