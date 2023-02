Cyclone Freddy au plus près de La Réunion, l’alerte orange en vigueur, suivez notre DIRECT de la nuit

Le cyclone tropical intense Freddy sera au plus près de nos côtes ce lundi 20 février, vers 22h, à environ 180km au Nord. La Réunion est en alerte cyclonique orange, depuis dimanche 19h. Suivez notre LIVE de la nuit de 21h à 5h.

Le cyclone tropical intense Freddy arrive au plus près de La Réunion ce lundi 20 février, vers 22 heures, à environ 180 km au Nord. A 19h, il se trouvait à 205 km de La Réunion, et continuait sa progression rapide à 35 km/h en direction de l'Ouest.

En alerte cyclonique orange depuis 19h dimanche soir, le département n’est pas confiné, mais les Réunionnais sont appelés à rester chez eux entre 22h et 4h du matin. Le cyclone Freddy provoque déjà des forts vents et de la forte houle sur le département.

02h50. L'œil du cyclone depuis l'espace

Vendredi dernier, ce cliché de Freddy pris depuis la station spatiale internationale avait déjà fait sensation sur les réseaux sociaux.

02h45. Freddy, un cyclone... photogénique !

"Le cyclone Freddy est l'un des phénomènes les plus photogéniques de ces dernières années", commente cet internaute sur Twitter.

02h30. Après Saint-Denis, des coupures d'électricité au Tampon

Les coupures d'électricité ont concerné principalement le chef-lieu cette nuit : les quartiers de La Bretagne, de Domenjod, de Saint-François et du Moufia ont notamment été touchés. Et ces coupures ont été traitées au fur et à mesure par les équipes d'EDF. A 1h du matin, c'est le Tampon qui était à son tour impacté. La situation devrait être totalement rétablie en début de journée.

02h15. La Réunion toujours en alerte orange

Freddy s'éloigne donc des côtes réunionnaises mais l'alerte orange est maintenue. "Pour l’instant, je ne peux pas vous préciser l’heure de la levée de cette alerte orange", indique encore Parvine Lacombe. "Les conseils de prudence sont les mêmes : ne sortir qu’en cas de nécessité, ne pas s’approcher du littoral et se tenir informés de l'évolution de la situation".

02h. Le cyclone Freddy à 220 km de nos côtes, aucun incident à déplorer

Interrogée sur Réunion La 1ère radio, Parvine Lacombe, la directrice de cabinet du préfet de La Réunion, dresse un premier bilan du passage du cyclone intense Freddy au large de La Réunion.

"Freddy commence à s’éloigner, il est à 220 km au Nord-Nord-Ouest de La Réunion, indique-t-elle. Nous avons eu des pics de vent importants mais ils étaient moins importants que ce que nous avions prévu". De même pour la houle.

Par ailleurs, les forces de l'ordre et les pompiers n'ont pas fait remonter d'intervention particulière durant la nuit. Et c'est tant mieux !

01h30. Du vent, du vent et encore du vent !

A 22h, Freddy se trouvait au plus près de l'île, à 190 km au Nord-Nord-Ouest des côtes et commençait à s'éloigner en direction de l'Ouest.

Le cyclone tropical intense n'a pas généré d'épisodes pluvieux significatifs mais principalement des vents relativement forts : 106 km/h à Gillot, 90 puis 100 km/h au Port, 102 km/h à Cilaos, 105 km/h à Petite-France ou encore 115 km/h à la Plaine des Cafres.

Et le vent continue de souffler sur les régions littorales Nord, Nord-Ouest, Sud et Sud-Est ainsi que dans les hauts. Une amélioration se met en place au fil de la journée de mardi, annonce Météo France.

01h15. Freddy attendu dans la soirée de mardi à Madagascar

Le cyclone Freddy s'éloigne de La Réunion et poursuit sa route vers l'Ouest en direction de la Grande île. Il devrait atteindre la côte Est de Madagascar dans la soirée de mardi. Déjà durement touchée par les cyclones Batsiraï et Emnati l'année dernière, la ville côtière de Mananjary pourrait à nouveau être touchée, avec des dégâts qui risquent à nouveau d'être majeurs. Freddy devrait ensuite traverser Madagascar et ressortir dans le canal du Mozambique avant d'impacter potentiellement le Mozambique.

01h00. Les effets du passage de Freddy à La Réunion en images

Vous êtes nombreux à nous envoyer des photos et des vidéos sur notre numéro WhatsApp (06 93 66 93 72) pour nous rendre compte des conditions météos dans votre commune. Découvrez ci-dessous quelques unes de ces images que vous nous avez partagées.

Nuit lors du cyclone Freddy

0h45. Bois de Nèfles Saint-Paul : "Impossible de dormir"

Les conditions météorologiques restent encore dégradées dans plusieurs communes de l'île. C'est ce que confie cet habitant de Bois de Nèfles Saint-Paul via le numéro WhatsApp de Réunion La 1ère (06 93 66 93 72) : "C'est horrible, vent fort, pluie en rafale, impossible de dormir". Le vent va en effet continuer à souffler fort dans les régions du Nord-Ouest...

0h30. Une situation sous contrôle à Cilaos, la route toujours fermée

Les mauvaises conditions météorologiques ont conduit, peu après 22h, à la fermeture de la Route de Cilaos (RN5) jusqu'à nouvel ordre. Mais la commune n'a relativement pas souffert du passage du cyclone Freddy, même si les rafales de vent restent violentes dans le cirque.

"Nous avons eu des bourrasques assez importantes vers 22h-23h, suivies maintenant par des pluies qui redoublent un peu de violences", résume Frédéric Ségard, le 1er adjoint de la commune. "Mais autrement, nous n'avons pas eu de signalement de sinistrés. Juste deux personnes qui ont demandé à être hébergés par prévention".

0h10. Le cyclone s'éloigne mais attention à la houle

"Le cyclone s’en va et tout va aller en s’améliorant", a indiqué Jacques Ecormier sur Réunion La 1ère. La vigilance reste néanmoins de mise et l'alerte orange est toujours en vigueur.

"Attention par contre à la houle pour mardi sur la côte entre Champ Borne et le Cap La Houssaye. N’allez pas sur les bords de mer", prévient d'ailleurs l'ancien chef-prévisionniste de Météo France Réunion.

00h. Le "monstre" a épargné La Réunion

Après son passage à 190 km au Nord de La Réunion, le cyclone Freddy poursuit sa trajectoire en direction de l'Ouest. Qualifié de "monstre", en raison des rafales de vent supérieures à 300 km/h observées en son centre, le phénomène est finalement resté éloigné des côtes réunionnaises, conformément aux prévisions météorologiques.

23h45. Des éclairs dans le ciel réunionnais

L'orage a grondé cette nuit alors que le cyclone Freddy passait au plus près des côtes réunionnaises aux alentours de 22h. Les internautes sont nombreux à avoir braqué les objectifs de leurs appareils vers le ciel réunionnais. Ci-dessous une photo prise au Port en milieu de soirée.

Cyclone Freddy Le Port • ©Internet Réunion la 1ère

23h30. Le cyclone Freddy, à 190 km de La Réunion, commence à s'éloigner

Le cyclone intense Freddy se trouvait à 22h, à 190 km des côtes Nord-Nord-Ouest de La Réunion. Le système commence à s'éloigner mais les conditions météorologiques restent dégradées avec notamment des rafales de vent de 100 à 130 km/h qui touchent le Nord-Ouest et l'Ouest de l'île en particulier.

Le département est toujours en alerte orange et les sorties restent déconseillées.

23h. Saint-Denis : l'électricité rétablie progressivement dans plusieurs quartiers

L'électricité est rétablie progressivement dans les quartiers de la Bretagne et de Domenjod qui étaient plongés dans le noir depuis 21h. C'est également le cas à Saint-François. Le Moufia était lui aussi concerné par des coupures de courant. Une centaine d'agents d'EDF sont d'astreinte cette nuit.

22h30. Forte houle au niveau de la NRL

La route du Littoral, tout comme le viaduc de la NRL, sont totalement fermés à la circulation depuis 21h, et dans le secteur, les équipes de la Subdivision routière Nord observent toujours une forte houle. Retrouvez ci-dessous l'interview de Pascal Latchoumanin, responsable du secteur Centre à la Subdivision routière Nord, interrogé par notre journaliste Laurent Figon.

Cyclone Freddy : la subdivision routière sur le terrain

22h15. Les Réunionnais appelés à la prudence

La Réunion est toujours en alerte orange, mais les déplacements sont fortement déconseillés d'autant que le cyclone Freddy passe actuellement au plus près de l'île.

Sur le terrain, les agents de la subdivision routière Nord veillent au grain et travaillent à la sécurisation des voies de circulation susceptibles d'être obstruées. Sur la quatre-voies reliant Saint-Denis à Sainte-Marie, ils ont ainsi dû intervenir dans le secteur de la Jamaïque suite à la chute d'un arbre.

Des branches obstruant la quatre-voies avant le radar de la Jamaïque, en direction de Sainte-Marie • ©Laurent Figon

22h20. La route de Cilaos est totalement fermée à la circulation

Suite aux mauvaises conditions météorologiques, la route de Cilaos est totalement fermée à la circulation, annonce le Centre réunionnais de gestion du trafic routier. La route restera fermée "jusqu'à nouvel ordre".

22h10. La liste des centres d'hébergement par commune

Retrouvez ici les centres d’hébergement et les numéros d’urgence qui sont communiqués au fur et à mesure par les communes.

22h. Le cyclone Freddy au plus près de La Réunion

Le cyclone Freddy poursuit sa course et se trouve à présent au Nord de La Réunion, au plus près de l'île. Le département reste néanmoins en alerte orange, mais le préfet Jérôme Filippini l'a rappelé : même si l'alerte rouge n'est pas en vigueur, il est fortement déconseillé de sortir de chez soi en raison du risque encouru.

21h55. Le cyclone Freddy a dépassé Maurice et se rapproche de La Réunion

Le cyclone tropical intense Freddy a dépassé Maurice, après être passé au plus près de l'île Sœur à 16 heures, à 120 kilomètres au nord de Grand Baie. Un passage marqué par de fortes rafales de vent et beaucoup de pluie. A voir, ci-dessous, ces images tournées dans le secteur du centre commercial de La Croisette.

Ile Maurice

21h50. Violentes rafales à Bourg-Murat

Le vent souffle fort, et même très fort dans les hauteurs de La Réunion. Dans le secteur de Bourg-Murat, à la Plaine des Cafres, la pluie et les rafales de vent apportées par le cyclone Freddy sont déjà impressionnantes, comme en témoigne cette vidéo envoyée sur notre ligne WhatsApp (06 93 66 93 72).

"C'est le bordel !", confie un habitant sur le standard de Réunion La 1ère radio.

Bourg Murat durant le cyclone Freddy

21h40. Des coupures d'électricité dans plusieurs secteurs à Saint-Denis

Les habitants de la Bretagne et de Domenjod, à Saint-Denis, ne sont pas les seuls à être déjà concernés par des coupures d'électricité. C'est également le cas par exemple quand les quartiers de Saint-François et du Moufia.

Dans l'Ouest, à Saint-Paul, c'est le quartier de la Saline les Hauts qui serait aussi touché, selon les témoignages laissés sur notre ligne WhatsApp (06 93 66 93 72).

21h30. La Route du Littoral fermée, des navettes de bus mises en place pour demain

La Route du Littoral est totalement fermée à la circulation suite au passage du cyclone Freddy • ©Laurent Figon

La route du Littoral et le viaduc de la NRL sont donc totalement fermés à la circulation depuis 21h.

Le réseau Car Jaune annonce pour demain mardi, que deux navettes seront ainsi mises en place par la RD41 Route de la Montagne entre Saint‐Denis et le Port.

Départ annoncé de la Gare Routière de Saint‐Denis vers le Pôle d’Echanges du Port à 7h

Départ du Pôle d’Echanges du Port vers la Gare Routière de Saint‐Denis à 7h

Des retards seront à prévoir sur les lignes T et ZO, qui sont maintenues et qui passeront par

la Route de la Montagne.

21h20. A Saint-Denis, la Bretagne et Domenjod dans le noir

Des coupures d'électricité sont déjà à déplorer en ce début de soirée. C'est le cas notamment dans les secteurs de la Bretagne et de Domenjod à Saint-Denis.

21h10. Jacques Ecormier : "Un cyclone qui va passer vite"

Jacques Ecormier a beau avoir pris sa retraite l'année dernière, mais il suit toujours l'actualité cyclonique avec passion. En direct sur Réunion La 1ère radio, l'ancien chef prévisionniste de Météo France à La Réunion rappelle que Freddy, "c'est un cyclone qui va passer très vite".

"Il y aura du vent, mais ça ne sera relativement pas si fort, rassure-t-il. Ce n’est pas Jenny (cyclone qui a marqué La Réunion en 1962, ndlr), ni Emnati qui est passé l’année dernière".

Les vents vont néanmoins se renforcer sur la Plaine des Cafres et la Plaine des Palmistes demain matin, souligne le spécialiste qui invite ainsi les agriculteurs à rester vigilants.

21h. La route du littoral et le viaduc de la NRL totalement fermés à la circulation

La circulation n'est désormais plus possible sur la route du littoral ainsi que sur le viaduc de la NRL. Une annonce du CRGT, le Centre régional de gestion du trafic, du fait du passage du cyclone Freddy. Une fermeture qui s'explique par le risque lié à l'augmentation de la houle qui atteint les chaussées.

20h55. Les pompiers prêts à intervenir

Inondations, secours à personne,... Les services du SDIS restent bien sûr mobilisés durant cette nuit cyclonique. Au centre de secours de Saint-André, par exemple, une quinzaine de pompiers sont présents en ce début de soirée, prêt à intervenir en cas de besoin.

Les pompiers de Saint-André débutent leur garde avec le sourire • ©Adjaya Hoarau

20h40. Littoraux interdits à l’Est et au Nord

La Réunion est en alerte orange au passage du cyclone Freddy. Le préfet Jérôme Filippini a pris un arrêté interdisant l’accès au littoral sur l’Est et le Nord de l’île, de la Possession à Saint-Philippe, depuis 17 heures. Une forte houle s’abat déjà sur ces côtes. Une vigilance vagues submersion est en vigueur depuis 16 heures, sur tout le littoral de Saint-Paul à Sainte-Rose, soit de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.

20h30. Retrouvez les centres d'hébergement et numéros d'urgence

Les communes de l’île ont ouvert des centres d’hébergement d’urgence, pour les personnes dont le logement n’assurerait pas un niveau de sécurité suffisant. Cliquez ici pour retrouver dans notre article la liste des centres d’hébergement et les numéros d'urgence.

Regardez ci-dessous le reportage de Réunion La 1ère :

Centres d’hébergement ouverts, mise en place de numéros d’urgence : les mairies se préparent au passage du cyclone Freddy. Reportage au Tampon

20h25. La route du littoral et le viaduc de la NRL fermés

Ce soir, la route du littoral et le viaduc de la NRL sont fermés à la circulation en raison de la forte houle. La circulation a été totalement fermée dès 20h dans le sens Possession/Saint-Denis, et dès 21h dans le sens Saint-Denis/Possession.

La forte houle impactant la route du littoral avant le passage de Freddy le 20 février 2023 • ©Imaz Press Réunion

20h20. La Réunion est en alerte orange

Météo France Réunion prévoit le passage au plus près de nos côtes vers 22 heures, à environ 180km. A 19h ce soir, le cyclone tropical intense Freddy était à 205 km de notre île. Il se déplace en direction de l'Ouest, Sud Ouest à 35 km/h. Des vents forts et une forte houle ont commencé à toucher La Réunion. Des vagues de 10 mètres sont attendues dans la nuit

Houle Freddy • ©Imaz Press Reunion

20h15. Les établissements scolaires restent fermés mardi

Tous les établissements scolaires, les écoles, collèges et lycées, mais aussi l'Université de La Réunion et les crèches sont fermés lundi et demain, mardi. En alerte orange, la population doit se tenir informée. Retrouvez ici notre article avec toutes les informations pratiques.

