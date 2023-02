Le cyclone intense Freddy est à 190 km au Nord de La Réunion, le système commence à s'éloigner

La Réunion est toujours en alerte orange. Le cyclone tropical intense Freddy se trouvait au plus près de l'île ce lundi, à 22h, à 190 km au nord de nos côtes. Des rafales de vent de 100 à 130 km/h sont toujours observées avec ce phénomène météorologique qui commence à s'éloigner.

Harry Amourani •

Le cyclone tropical intense Freddy se trouvait à 22 heures à 190 kilomètres des côtes Nord-Nord-Ouest de La Réunion. Le phénomène se déplace vers l'Ouest à une vitesse de 31 km/h.

Le phénomène commence à s'éloigner de La Réunion

Les conditions météorologiques se sont encore dégradées sur le département. Mais selon Sébastien Langlade, responsable de la prévision cyclonique à Météo France Réunion, le cyclone tropical intense Freddy commence déjà à s'éloigner de l'île même si les effets de son passage continueront encore à se faire ressentir durant les prochaines heures.

Un vent de Nord-Est impacte très largement les régions du Nord-Ouest et notamment la ville du Port, mais également la région des Plaines, selon Météo France Réunion.

De rafales de 100 à 130 km/h

Sur le littoral, des rafales de vent de 100 à 110 km/h sont observées. "Le vent va toucher le Nord-Ouest et l'Ouest de l'île en deuxième partie de nuit", confirme Gilles Ecormier, l'ancien chef prévisionniste de Météo France Réunion interrogé sur Réunion La 1ère radio.

Le seuil des 100 km/h a déjà été dépassé dans la soirée au niveau de l'aéroport Roland-Garros ou encore de la Pointe des Galets au Port. Dans les hauteurs de l'île, des pointes de 120 à 130 km/h sont attendues, et même ponctuellement à 140 km/h. A Cilaos, le vent souffle à plus de 115 km/h. Vents forts également observés à Saint-Joseph et à Saint-Philippe.

Attention à la houle

Les prévisionnistes annoncent pour cette nuit une houle cyclonique de Nord-Est de l'ordre de 5 à 6 mètres, voire même de 7 mètres localement. Cela implique des vagues maximales pouvant atteindre les 11 à 13 mètres de hauteur. Les littoraux Est, Nord et Nord-Ouest sont concernés.

Une vigilance orange vague-submersion le long des côtes Nord et Sud-Est est en cours ainsi une vigilance jaune vague-submersion le long des côtes Nord-Ouest.

S'agissant des précipitations, les quantités restent dans des valeurs non significatives, notamment pour la saison et pour un épisode cyclonique, même si les averses sont temporairement drues, indiquent encore les services de Météo France.

Prudence

Comme pour l'ile Sœur en début d'après-midi, des orages sont visibles par endroit dans notre département et des coups de tonnerre se font également entendre. Les conditions restent encore mauvaises, et même s'il est parfois tentant d'aller observer ces phénomènes naturels, il est bien sur vivement recommandé de prendre ses précautions et de rester à l'abri.