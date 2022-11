Le ministre de la Santé poursuit son tour des régions par La Réunion les 28 et 29 novembre

François Braun sera dans l’Océan Indien la semaine prochaine. Le ministre de la Santé et de la Prévention sera d’abord à La Réunion lundi 28 et mardi 29 novembre, puis se rendra à Mayotte mardi 29 et mercredi 30 novembre.

LH

Annoncée par le directeur générale de l’Agence Régionale de Santé, la visite ministérielle de François Braun est confirmée pour les lundi 28 et mardi 29 novembre à La Réunion. Il se rendra ensuite à Mayotte. Santé mentale, diabète, addictologie et santé de la femme Le ministre de la Santé et de la Prévention visitera des structures de santé qui jouent notamment un rôle clé dans le développement de la prévention. Maladies chroniques, santé des femmes, lutte contre les addictions seront au programme de ce déplacement. François Braun doit d’abord se rendre à l’EPSMR de Saint-Paul, l’Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion. Une visite à la Maison de santé pluriprofessionnelle "Artémis" est aussi prévue pour évoquer l’accès aux soins de ville, la santé de la femme et la périnatalité. Consultations pour la "refondation" de la Santé Lundi 28 en fin de matinée, le ministre participera à la restitution des travaux d’une réunion territoriale du Conseil National de la Refondation Santé. Ces réunions sont des consultations citoyennes ouvertes à la population, aux professionnels et à tous ceux qui souhaitent participer au débat, afin d’améliorer la permanence des soins sur le territoire. " L’objectif, c’est qu’à la fin du premier trimestre 2023, nous ayons les premiers textes qui permettent d’appliquer les mesures que nous aurons trouvons sur le territoire ", promettait le directeur général de l’ARS de La Réunion, Gérard Cotellon, le 8 novembre dernier.

