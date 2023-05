Le mois des visibilités LGBTQIA+ est lancé à La Réunion

Le mois des visibilités LGBTQIA+ commence ce mercredi 17 mai, à La Réunion. Plusieurs rendez-vous sont prévus comme la marche des visibilités ce dimanche 21 mai, à Saint-Denis. A La Réunion, ce mois est organisé par les associations Requeer et Orizon.

LP / CT •

Un mois pour célébrer et sensibiliser les Réunionnais aux problématiques rencontrées par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et asexuelles. Le mois des visibilités LGBTQIA+ commence ce mercredi 17 mai, à La Réunion. Plusieurs rendez-vous sont prévus comme la marche des visibilités ce dimanche 21 mai, à Saint-Denis.

"Connaître pour accepter"

A La Réunion, ce mois est organisé par les associations Requeer et Orizon. "Quand j’étais jeune, je ne connaissais pas l’homosexualité, je n’imaginais pas que ça pouvait être de l’amour, explique Terry Grimoire, trésorier de l'association Requeer.

Quand on ne connait pas les choses, on ne peut pas les accepter. Aujourd’hui à La Réunion, on a besoin de nous connaître. Terry Grimoire

Une marche des visiblités à Saint-Denis et Saint-Pierre

"Pendant des années, la communauté LGBT était cachée, on se fondait dans la masse pour pas qu’on nous voit, aujourd’hui ce n’est plus le cas, et on a cette solidarité dans la communauté", poursuit-il.

Une communauté qui organise ce dimanche une nouvelle grande marche des visibilités à Saint-Denis. Pour cette troisième marche, l’association Requeer espère encore plus de personnes dans les rues. "C’est un moment fort, une fois dans l’année notre communauté est mise en lumière", s’exclame Terry Grimoire, trésorier de l'association Requeer. Pour la première fois cette année, les associations organiseront aussi une marche à Saint-Pierre pour clôturer ce mois des visibilités.

Des agressions en hausse

"Notre communauté a du sens, elle nous rassure et nous protège, face à des agressions qui augmentent, souligne Terry Grimoire. On a besoin de cette communauté pour nous sentir à l’aise, en sécurité et pour guérir nos blessures dues parfois aux violences familiales ou extérieures qu’on a pu subir".

Le trésorier de l'association Requeer rappelle que l’année avait mal commencé "avec l’incendie et les injures homophobes inscrites sur notre centre LGBT". "On vient de récupérer les clés du centre temporaire, on est content", poursuit Terry Grimoire, trésorier de l'association Requeer. D’autant que le caractère homophobe de l’acte a été reconnu par la justice.

"Kwir, iyère, zordi é domin"

Le mois des visibilités est désormais l’occasion pour la communauté LGBTQIA+ de se retrouver et célébrer le moment. Pour ce deuxième mois des visibilités à La Réunion, les associations ont choisi le slogan "Kwir, iyère, zordi é domin". Une manière de montrer que le combat continue, dans l’esprit de fête.

Expositions, films, ateliers culturels : outre les deux marches des visibilités, de nombreux événements sont prévus durant tout ce mois des visibilités.