Le Pass Culture pour les collégiens et lycéens : entre 20 et 300 euros selon leur âge

C’est une visite au pas de course pour la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui s’est rendue à l’OMS de Champ-Fleuri pour le festival Châp’pa. L’objectif est d’échanger avec les jeunes, ambassadeurs du Pass Culture.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron, Alexandre Pech •

Après avoir inauguré le festival Cyclone BD ce jeudi 30 novembre dans la matinée, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a rencontré la jeunesse réunionnaise. C’est à Champ-Fleuri que le festival Châp’pa a lieu jusqu’au 1er décembre.

Le Pass Culture collectif élargi aux collégiens

Le Pass Culture permet de faciliter l'accès des jeunes à la culture. Il peut être utilisé pour acheter des produits culturels tels que des livres, ou pour acheter des places de cinéma. Depuis 2021, il s'adresse à tous les jeunes de 18 ans. Depuis le 1er septembre dernier, le Pass Culture collectif s'adresse également aux élèves de sixième et de cinquième. “Cela permet aux enseignants d’utiliser une somme de 25 euros par an par élève pour des sorties culturelles”, explique la ministre de la Culture.

Selon leur âge, les jeunes peuvent bénéficier d'un Pass Culture entre 20 et 300 euros.

“C’est un outil extraordinaire pour rapprocher des jeunes qui n’ont pas forcément l’occasion d’avoir des expériences culturelles”, affirme Pierre-François Mourier.

Sur cette île, où on a eu depuis longtemps des difficultés d’accès à la culture, c’est en train de tout changer. Pierre-François Mourier

Le Pass Culture individuel pour les jeunes majeurs

En parallèle du Pass Culture collectif, “on a continué à développer le Pass Culture individuel, qui lui, à 18 ans, donne trois cents euros”, précise Rima Adbul Malak. Il est également valable l’année des 19 ans pour “vivre des expériences culturelles”.

Étudiante en école d’infirmières, Charlotte est devenue ambassadrice pour promouvoir le Pass Culture à La Réunion. Ce rôle lui tient à cœur. “On est treize à la Réunion. Et donc, on va dans les lieux culturels, découvrir les métiers de la culture, leur organisation et ensuite on va en parler aux jeunes. Donc, on souhaite développer un réseau social sur Instagram “Pass Culture Réunion” pour leur en parler et ensuite aussi aller dans les écoles intervenir”, détaille Charlotte.

Échanges autour du Pass Culture. • ©Réunion La 1ère