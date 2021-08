Le port de Sainte-Marie reste fermé jusqu'au 31 octobre

La Cinor, en charge des travaux, vient d'annoncer que le port, déjà clos depuis la mi-juin, restera fermé jusqu'au 31 octobre, soit deux mois et demi de plus que prévu. Pour les pêcheurs de Sainte-Marie, c'est un nouveau coup dur.

GB/HR •

Le port de Sainte-Marie est fermé depuis le lundi 14 juin. La Cinor, en lien avec les autorités municipales et préfectorales, avait décidé la fermeture du port de pêche jusqu’au 11 août inclus, pour des raisons de sécurité. Mais aujourd'hui, mercredi 18 août, la collectivité territoriale a décidé de prolonger l'arrêté jusqu'au 31 octobre.

Une pompe hydraulique commandée en métropole

Pour justifier ce nouveau délai, la Cinor explique que les travaux de désensablement ont nécessité une commande de matériel, une pompe hydraulique, qui vient de métropole, ce qui prend donc plus de temps. Didier Gopal, le vice-président de la Cinor en charge du Port et de l'économie de la mer précise : " il faut des moyens techniques supplémentaires, des moyens de haut débit, qui n'existent pas à La Réunion ! Et pour les pêcheurs, nous allors essayer de mettre en place un passage pour qu'ils puissent aller en mer malgré l'interdiction".

Des pêcheurs mitigés par l'annonce

Pour les 160 pêcheurs, plaisanciers et professionnels, c'est un nouveau coup dur. "Les bateaux sont réparés, ils attendent de sortir", raconte Georges, plaisancier à Sainte-Marie. Pour le représentant du Collectif des pêcheurs et usagers du Port de Sainte-Marie, Frédéric Dambreville, d'un côté, il est rassuré par les travaux qui sont synonymes de sécurité, mais de l'autre, il a l'impression que la situation perdure dans le temps : " au bout de deux mois de fermeture, on savait qu'il n'y aurait pas eu un coup de baguette magique et que le port ne serait pas désensablé comme ça ! Cette durée de deux mois était sortie d'un chapeau ! On se doutait que ça serait plus... Mais ce qui nous rassure, c'est qu'on on devrait pouvoir sortir."

Des travaux commencés en septembre 2019

Construit en 1996, le Port de Sainte Marie va être entièrement renouvellé, et même agrandit. Un nouveau bassin, plus de boutiques et plus d'anneaux... Il est en travaux depuis septembre 2019. La phase maritime est terminée, c'est désormais la phase terrestre qui est en cours, avec la construction des bâtiments, comme les boutiques et la capitainerie. Le nouveau port devrait être livré début 2022. Les travaux devraient coûter un peu plus de 20 millions d'euros.