Le Port : opération de "sécurité du quotidien" sur la place Flora Tristan

Il y a trois mois, les riverains de la place Flora Tristan lançaient une pétition pour dénoncer des problèmes divers tels que les nuisances sonores, les trafics de drogue ou la présence de véhicules épaves. D’où "l’opération nettoyage" menée ce matin par les forces de l’ordre.

HA avec Géraldine Blandin •

Les riverains de la place Flora Tristan se plaignent notamment de la présence de plusieurs épaves de véhicules • ©Géraldine Blandin

De la drogue et une arme récupérées

Un important dispositif de police est déployé ce matin dans le secteur de la place Flora Tristan, au Port, dans le cadre d’une opération dite "sécurité du quotidien". Une opération qui fait suite à une pétition lancée il y a trois mois par des riverains se plaignant de multiples problèmes les pénalisant fortement dans la vie de tous les jours.Garages marron, nuisances sonores, nombreuses épaves de véhicules, halls d'immeubles encombrés et squattés parfois par des groupes d’individus pouvant s’adonner à divers trafics… Les doléances sont au final nombreuses, d’où cette réponse des autorités de mettre en place cet important dispositif, en collaboration avec la mairie et la SIDR.Des véhicules potentiellement volés ou tout simplement abandonnés sur la voie publique ont ainsi été enlevés, non sans avoir été d’abord fouillés de fond en comble par les forces de l’ordre. Le chien renifleur mobilisé par la police nationale a également permis de découvrir des produits stupéfiants ainsi qu’une arme à feu. Le tout sous les yeux de plusieurs habitants du quartier.Une personne aurait également été interpellée. Au total, près d’une trentaine d’effectifs de la police nationale a été mobilisée : commissariat du Port, Compagnie départementale d’intervention, une équipe cynophile, avec en soutien également la police municipale.