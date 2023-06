Le Port : trois chirurgiens-dentistes suspendus par l'ARS suite à des manquements aux règles d'hygiène et de stérilisation

Une inspection diligentée par l’Agence régionale de santé de La Réunion a mis en lumière de nombreux manquements aux règles d’hygiène et de stérilisation au sein d'un cabinet dentaire situé au Port. Les trois chirurgiens-dentistes concernés ont été suspendus et leurs clients mis au courant.

L'Agence régionale de santé de La Réunion vient de prendre une décision assez peu courante mais qui semble à la hauteur de la gravité de ce qui est reproché. Trois chirurgiens-dentistes ont été suspendus à la suite de nombreux manquements aux règles d’hygiène et de stérilisation constatés au sein de leur cabinet situé au Port, au niveau de la Résidence Bougainville - 7 boulevard de Verdun.

Une mesure prise "à titre conservatoire" et "pour la sécurité des patients", précise l'ARS. Les trois chirurgiens-dentistes concernés se sont vus notifier les manquements constatés et les mesures correctives exigées, à l'issue d'une inspection diligentée par l'organisme.

Une inspection suite au signalement d'un patient

Interrogé par Réunion La 1ère, Xavier Deparis, le Directeur de la veille et de la sûreté sanitaires à l'ARS, explique que c'est un patient du cabinet qui a fait un signalement après avoir constaté un certain nombre d'éléments anormaux. "L'inspection répond à un formalisme particulier et sur le plan technique, on vérifie tout ce qui est stérilisation et hygiène, rapporte M. Deparis. Un certain nombre de manquements on été constatés et c'est ce qui a entraîné la fermeture du cabinet quasiment tout de suite après l'inspection".

Les explications de Xavier Deparis dans le journal de Réunion La 1ère :

Le cabinet fermé temporairement

Suite à cette décision, les trois dentistes ne peuvent donc plus poursuivre leur exercice temporairement. Leur cabinet dentaire reste fermé "dans l’attente du rétablissement des bonnes pratiques et de la levée des non-conformités", indique encore l'ARS.

L'Agence régionale de santé organise par ailleurs le rappel et l’information des patients concernés.

Des patients exposés au risque d'infections

Un comité d’experts se réunira demain après-midi à l'ARS, avec le soutien de Santé publique France. Composé de représentants des professions médicales et dentaires et des spécialistes d’hygiène des soins et d’infectiologie, celui-ci devra :

formuler des préconisations pour l’information des patients,

déterminer les patients qui doivent se voir proposer un dépistage des infections possiblement transmissibles à l’occasion de soins dentaires réalisés dans des conditions non-conformes d’hygiène. Dans des situations comparables, et même si les risques de transmission sont faibles, les dépistages portent habituellement sur les hépatites B et C et sur le VIH.

Un risque d'infection "très faible"

"Il y a effectivement un risque mais celui-ci est très faible. Reste que l'on se doit de prévenir les patients, rassure Xavier Deparis. Nous allons leur conseiller de faire un despitage sérologique qui cible les hépatites B et C ainsi que le VIH, car ce sont des infections qui peuvent se développer rester silencieuses pendant longtemps".

Pour le responsable de l'ARS, le faux pas de ces chirurgiens dentistes ne doit pas entâcher l'image de toute la profession. "C'est quand même rare de prendre une telle décision, il faut continuer à faire confiance aux professionnels de santé qui dans la grande majorité respectent les règles d'hygiène".

Les recommandations de l'ARS

Dans l’attente des conclusions de ce comité d’experts, l’ARS recommande aux patients :

ayant eu à recourir à ce cabinet dentaire :

en cas de questions ou d’inquiétude, de se rapprocher de leur médecin traitant, qui pourra leur apporter conseil, information voire leur prescrire des examens.

en cas de questions ou d’inquiétude, de se rapprocher de leur médecin traitant, qui pourra leur apporter conseil, information voire leur prescrire des examens. en cours de traitement dans ce cabinet dentaire :

de s’adresser à d’autres chirurgiens-dentistes si la suite de leurs soins ne peut attendre.

Un numéro dédié pour les patients concernés

Pour toute information ou question, un numéro de téléphone dédié est mis à disposition des patients de ce cabinet dentaire à compter de ce vendredi 9 juin : 0262 724 720 (prix d’un appel local).

Un numéro qu'il est possible de composer du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h, et le samedi, de 8h à 18h.