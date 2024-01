Le prix des assurances auto est en hausse, les automobilistes réunionnais sont mécontents

Le tarif des assurances auto augmente cette année. Cela est dû à la hausse du prix des réparations automobiles qui se répercute sur la facture de prévoyance pour les automobilistes. La hausse est estimée à +3,5%. Un nouveau coup dur pour le portefeuille des Réunionnais, surtout en cette période d’inflation.

Annaëlle Dorressamy / Adjaya Hoarau •

L’augmentation des prix de l’assurance auto est plus faible que celle des prix de l’alimentation ou de l’énergie. Elle s'établit à 3,5% et se fait ressentir sur les budgets des ménages, qui ont déjà un pouvoir d’achat restreint.

Surconsommation des services d’assurances

“Tous les ans, tout augmente. Tout, sauf nos revenus. Nous payons les réparations sur notre voiture, nous payons les pièces auto. Et là, nous payons encore l’assurance qui augmente”, s’insurge Jean-Luc contre la hausse des prix.

Cette augmentation des prix de l’assurance auto est due à la hausse du prix des réparations automobiles se répercute directement sur la facture de prévoyance pour les automobilistes.

“Les prix des assurances augmentent, notamment à cause d’une surconsommation des services d’assurances et d’une sinistralité. Peu importe le type de sinistre, que ça soit une rayure, une panne, ou une roue qui doit être changée. Si l’automobiliste appelle son dépannage ou son assurance pour des petites réparations, ça fait directement augmenter le tarif de son assurance”, explique Thierry Gaze, directeur des ventes de Solidarité, Sérénité et Prévoyance, un groupe de courtiers d’assurances.

En fait, ce sont des petites réparations qui font gonfler les prix de l’assurance. Ce sont aussi des réparations que l’on peut faire soi-même, en évitant de passer par l’assurance. Thierry Gaze - courtier en assurance

L’inflation impacte les prix des assurances auto

Par rapport à l’année 2023, l’augmentation est également dûe aux nouvelles technologies, précise un courtier du Groupe Solidarité, Sérénité et Prévoyance.

Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui intègrent le véhicule, donc ça se répercute sur l’assurance. Entre 4 et 5 %. Avant on allait au garage pour faire les petites réparations. Maintenant, beaucoup de véhicules doivent passer chez le concessionnaire, donc on paie plus cher. Stéphane Carabin, courtier en assurance

Les tarifs évoluent en fonction du type de véhicule. “On peut payer 1000 voire 1200 euros d’assurance par an pour un véhicule. Si on a un bon bonus, ça permet de payer moins cher. Plus le véhicule est gros, plus on paie cher”, lance Stéphane Carabin.

Les automobilistes réunionnais mécontents

Du côté des automobilistes réunionnais, la colère gronde. “4 à 5 % d’augmentation c’est déjà beaucoup. J’espère que ça n’augmentera pas plus, sinon on ne pourra plus vivre”, déplore Anne-Chloé.

“J’avais l’impression que mon assurance augmentait tous les ans. Donc, j’ai changé d’assurance l’an dernier. Je suis à plus de 100 euros par mois, constate Maéva, infirmière libérale. J’ai une assurance assez élevée étant donné que je fais beaucoup de déplacements professionnels. Pour le prix de l’assurance auto, c’est un poste de dépense très cher”.

“On est aux alentours de 550 euros par an, et on n’est même pas sur du tous risques. Je trouve ça extrêmement cher. Quand on a un petit budget, c’est vraiment compliqué”, confie Anita.

Pour les années à venir, nul ne sait encore si les tarifs d’assurance continueront d’augmenter. “Pour l’heure, nous n’avons pas de visibilité pour les tarifs de 2025”, conclut Thierry Gaze.