Le prix des billets d’avion continue son envolée à La Réunion

Si vous avez prévu de partir en voyage ou que vous êtes allés en vacances il y a peu de temps, vous avez constaté l'envolée des prix des billets. Par rapport à juillet 2019 (dernière année pour laquelle le transport aérien n’a pas été affecté par la pandémie), au départ de La Réunion, c'est +5,4% en moyenne pour l'ensemble des compagnies selon les derniers chiffres de l’aviation civile.

Faire ses valises et partir en métropole... Oui, mais à quel prix ? Nous avons réalisé une simulation sur les cinq compagnies aériennes, pour une semaine, un vol Saint-Denis/Paris, aller-retour, du 14 au 21 novembre, avec un bagage en soute. Et les prix sont édifiants : 814€ chez French Bee, le moins cher, jusqu'à 1 113 € chez Air France.

Des raisons locales et internationales

L'augmentation du prix du pétrole ne pourrait ne pas être la seule raison. "Je pense que le changement politique des bons Région et Ladom a eu également eu un impact, explique Estelle Omarjee-Robineau directrice d'une agence de voyage à Saint-Pierre, parce que les gens se retrouvent avec des bons peut-être un peu légèrement supérieurs à avant, ces augmentations sont passées à priori comme une lettre à la Poste. On a quand même des gens qui continuent à voyager mais quand même, on sent un ralentissement sur la basse saison essentiellement."

Des solutions pour payer moins cher

Même recherche mais en haute saison cette fois-ci, du 19 au 26 décembre, avec un bagage en soute toujours. En réservant ce lundi soir, vous payerez 1 087€ pour French Bee, le moins cher, et jusqu'à 1 283 € pour le plus onéreux. Plus la date du départ approche, plus les billets augmenteront.

La solution pour payer moins cher : réserver le plus tôt possible. Et viser également les agences de voyage. "En agence, on a exactement le même tarif que sur le net, poursuit Estelle Omarjee-Robineau, la petite différence, ce sont sur les frais d'agence qui peuvent etre supérieurs à un achat en ligne mais quand il y a un souci, une modification à faire, il y a quelqu'un en face qui peut répondre et proposer des changements de date avec les moindres frais".