Le Quotidien en danger : les Réunionnais apportent leur soutien au journal

Le Quotidien est menacé de disparition suite à des difficultés financières. Le journal a jusqu’au 13 décembre 2023 pour trouver un repreneur. Le samedi 2 décembre, il organise une journée portes ouvertes avec des animations au Chaudron. De nombreux sont les Réunionnais attachés à la presse écrite devraient répondre présent.

Annaëlle Dorressamy / Marie-Ange Frassati, Pascal Souprayen •

La survie financière du journal le Quotidien est plus que jamais menacée. Ce vendredi 24 novembre, des dizaines de lecteurs ont tenu a faire part aux employés de leur soutien. Samedi prochain, le 2 décembre le journal organise une journée portes ouvertes au Chaudron.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le Quotidien en danger : 19 jours pour agir avant une possible disparition du journal • ©Réunion la 1ère

Sauver Le Quotidien

Le Quotidien a jusqu’au 13 décembre pour trouver un repreneur. Pour l’heure, un seul chef d’entreprise a fait une offre, mais elle a été rejetée. L’administrateur judiciaire a estimé qu’elle était non viable. Pour sauver Le Quotidien, “on ne va pas baisser les bras, on continue à se battre”, insiste Olivier Danguillaume, représentant syndical du personnel du Quotidien.

À partir du 4 octobre, on a beaucoup entendu que le patriotisme économique allait se mettre en branle, que le Quotidien serait repris, qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Mais aujourd’hui, force est de constater que ce n’est pas du tout le cas. Olivier Danguillaume.

Journée Portes Ouvertes du Quotidien

Le samedi 2 décembre, le Quotidien de La Réunion organise une journée portes ouvertes, une journée du patrimoine, notamment avec des animations musicales au Chaudron, à Saint-Denis. La semaine prochaine, le personnel va mener une série d'actions.

Ecoutez l'interview d'Olivier Danguillaume, sur Réunion La 1ère :

Invité Syndicaliste Olivier Danguillaume • ©Réunion la 1ère

On invite tous les Réunionnais à se rendre au Chaudron à partir de 10 heures. Ce sera quelque chose de festif et de populaire. Olivier Danguillaume

“Un journal c’est utile”

Un journal c’est plus que de l’information pour comprendre une société, c’est de la convivialité autour d’un sujet d’actualité, une passion et un loisir partagé. Beaucoup de Réunionnais regrettent la disparition annoncée du journal.

"J’aime bien avoir mon journal. Ce n’est pas tout le monde qui a accès à internet. Pour les personnes âgées comme moi, on prend notre Quotidien tous les matins. Je lis mon Quotidien, donc s’il y a sa disparition je vais faire quoi ?”, déplore une fidèle lectrice.

“Un journal c’est utile pour les jeux, le PMU, pour les résultats. Et puis, ça fait partie de la vie, c’est important”, témoigne un lecteur. “C’est catastrophique”, confie un autre lecteur.

Solidarité et soutien Solidarité et soutien Les Réunionnais sont touchés, mais certains ne comprennent pas l’inaction des pouvoirs publics. C’est le cas de ce lecteur indigné : “On a sauvé Air Austral, on a sauvé Run Market, mais le Quotidien qui fait partie de notre patrimoine, on est en train de l’enterrer”.

“C’est dommage qu’on trouve une solution pour les autres, mais pour celui-là, on ne trouve pas”, exprime une passante. Certaines personnes sont prêtes à participer à une cagnotte leetchi en mettant “entre 50 et 100 euros” pour sauver le titre de presse.

Au total, il manque 500 000 euros pour purger les dettes du Quotidien. A 19 jours de la date butoir, il faudrait “un miracle”, l’aide des pouvoirs publics, des investisseurs, des annonceurs, ou bien un élan de solidarité pour sauver le Quotidien.