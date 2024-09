Le ras-le-bol des professeurs et des élèves après sept ans de travaux au collège de Sainte-Suzanne

Elèves, parents d'élèves et professeurs n’en peuvent plus. Ils se mobilisent ce vendredi 13 septembre pour dénoncer des travaux qui traînent depuis sept ans au collège Hippolyte Foucque à Sainte-Suzanne. Reportage.

LP / JCT •

Des bruits de perceuses et des coups de marteaux en plein cours de lecture. C’est le quotidien des professeurs et des élèves du collège Hyppolyte Foucque, à Sainte-Suzanne. Ces désagréments durent depuis sept ans.

Des nuisances sonores pendant les cours

"Nous sommes inquiets et agacés des conditions de travail et d’apprentissage des élèves, réagit Stéphanie Lacouture, représentante des parents d’élèves. Sept ans de travaux, c’est trop long !" Les trois enfants de Stéphanie auront toujours connu leur collège en chantier ces dernières années. "Actuellement, il y a un seul toilette en service pour les 800 élèves, c’est inadmissible !", ajoute la représentante des parents d’élèves.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Sabrina Cernot, professeur de SVT au collège Hippolyte Foucque, y travaille depuis le début des travaux. "Parfois, on doit arrêter les cours, le temps que les bruits cessent, raconte l’enseignante. Les élèves sont déconcentrés par les bruits et les professeurs n’en peuvent plus. On en a tous ras le bol".

"Des travaux sans fin"

Les nuisances sonores, les vas-et-viens des camions, mais aussi les travaux de désamiantage. Pour Pascal Baudin, membre du bureau académique du SNALC, cela "a des conséquences sur l’apprentissage des élèves". "Ces travaux sont sans fin", déplore-t-il.

Parents d’élèves et professeurs ont adressé un courrier au recteur de l’Académie. "On attend une réponse, car la situation ne peut plus durer", ajoute Pascal Baudin, membre du bureau académique du SNALC.

Les explications du Département

En charge des collèges, le Conseil Départemental explique que ce chantier fait partie des gros investissements engagés par la collectivité, à hauteur de 9 millions d’euros. "Il y a eu les périodes de Covid et la guerre en Ukraine avec des liquidations d’entreprises et des défaillances d’entrepriseq donc ce chantier a duré dans le temps", argumente Frédéric Chane-Kene, responsable service conduite des opération Conseil départemental.

Une livraison au premier trimestre 2025

Selon lui, ces retards sont aussi dus au fait qu’il s’agisse d’une "réhabilitation de site occupé". "Ces travaux ne peuvent pas se faire pendant les heures de cours, on doit intervenir pendant les heures de pause, donc voyez la difficulté d’organisation avec les entreprises", ajoute-t-il. Selon lui, sans "nouveau souci", la livraison du chantier se fera au premier trimestre 2025.