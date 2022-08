Le salon des Seniors se tiendra cette année sur quatre journées aux quatre coins de l’île

Le salon des Seniors revient dimanche 28 août à Saint-Leu. Habituellement tenu sur trois jours dans le chef-lieu, l’événement se tiendra cette fois-ci sur quatre journées aux quatre coins de l’île. Un rendez-vous annuel pour les 50 ans et plus qui permet de favoriser les rencontres et les échanges autour du vieillissement de la population réunionnaise.

Céline Latchimy •

Organisé par l’Association pour le Développement et le Rayonnement de La Réunion, ADERR, le salon des Seniors donnent rendez-vous aux 50 ans et plus. Habituellement organisé à la Nordev à Saint-Denis, cette année, la manifestation se veut être "au plus proche des Réunionnais avec quatre journées aux quatre coins de l’île".

Le public a rendez-vous le dimanche 28 août au Parc du 20 décembre à Saint-Leu, le dimanche 9 octobre au Jardin de l’Etat à Saint-Denis, le samedi 19 novembre au Parc du Colosse à Saint-André et le dimanche 4 décembre aux Grands Kiosques au Tampon.

Quatre journées, quatre villes

Durant chaque journée, plus de 100 experts du "bien-vieillir" seront répartis dans neuf villages thématiques autour de la santé, l’emploi, la formation, l’assurance ou encore la mutuelle. Des experts présents afin de répondre aux questions des seniors et de leurs familles, qui pourront s’informer de manière ludique, en participant à des ateliers, des conférences, des activités et des animations. Au programme : pilate, marche nordique, boxe, réflexologie, yoga du rire, chasse aux trésors, spectacle humoristique…

Un événement qui sera cette année gratuit "pour permettre au plus grand nombre de participer" au salon précise le Département. Au total, plus de 10 000 visiteurs sont attendus, avec en moyenne plus de 2 500 visiteurs de tous âges attendus en moyenne par jour.

Une population vieillissante

Selon l’INSEE, si les tendances démographiques récentes se maintiennent, il y aura deux fois plus de seniors en 2050. Le nombre de Réunionnais âgés de 60 ans ou plus ferait plus que doubler et passerait à 289 000 contre 115 000 en 2013.

L’objectif du salon est ainsi de sensibiliser à ce phénomène de vieillissement de la population mais également de permettre aux seniors de rencontrer tous les acteurs de cette filière-clé sur une même journée, ce qui "leur fera gagner du temps en trouvant des réponses concrètes aux questions qu’ils se posent" précise Jeannine Vellayoudom, présidente de l’association ADERR. Pour cette dernière, "la ‘Silver économie’, ou l’économie liée au développement du marché des personnes de plus de 50 ans, est loin d’être un concept, c’est une réalité".

L’occasion de sensibiliser les jeunes sur ce secteur à fort potentiel en termes d’emploi.