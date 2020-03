Leader Price racheté par une société allemande

Le groupe Casino garde sous sa coupe les magasins de La Réunion

La pandémie de coronavirus n'empêche pas les affaires internationales et les bourses de fonctionner. Les groupes Casino et Adli (société allemande) n'oublient pas le contexte international, délicat actuellement. Avant d'annoncer leur accord, ils ont tenu à préciser, ce lundi 23 mars 2020, que les deux parties discutaient depuis plusieurs mois.Adli devient propriétaire des 3 entrepôts et des 567 magasins en France métropolitaine. Casino empoche 735 millions d'euros grâce à cette vente.Le groupe Casino sera chargé d'exploiter les magasins à l'international en se conformant aux conditions signées avec Adli comme le précise le site officieldelafranchise.fr : "Le groupe Casino continuera à exploiter en France 70 magasins franchisés sous les enseignes Leader Price et 90 à l’étranger (Italie, Belgique et Océan Indien) via des master franchises".Les instances représentatives des salariés de Leader Price seront consultées. Cette transaction doit, également, être validée par l'Autorité de la concurrence. Inutile de préciser que cette validation ne pourra pas intervenir avant plusieurs semaines étant donné la pandémie de Covid-19 qui touche la planète.