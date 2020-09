Les Avirons : un cas de Covid-19 à la garderie, l’école maternelle du Centre fermée pour désinfection

Suite à la découverte d'un cas de Covid-19 sur un personnel de la garderie de l'école maternelle du Centre aux Avirons, l’établissement est fermé ce lundi pour une opération de désinfection. Elle rouvrira dès demain.

HA / Sophie Person •

Opération désinfection à l’école du centre des Avirons • ©Sophie Person

Désinfection totale de l'école

Aucune commune de l’île n’est épargnée par le coronavirus. Aux Avirons, quelques premiers cas ont été signalés, dont ce dernier qui concerne un membre du personnel de la garderie de l’école maternelle du Centre."Après consultation entre les services de l’État et la mairie, il a été décidé de procéder à la fermeture de cette garderie jusqu'à nouvel ordre", précise-t-on à la mairie. Les 50 élèves l'ayant fréquenté ces derniers jours seront aussi maintenus à domicile dans l'attente des instructions de l'ARS."Ils vont rester chez eux, le temps de vérifier si les tests sont négatifs, précise le maire Eric Ferrère. La garderie pourrait être rouverte demain pour les enfants qui n’étaient dans cette garderie au moment où il y a eu ce contact avec ce personnel".En conséquence, il a également été décidé de fermer l’école maternelle afin de faire désinfecter entièrement les locaux par mesure de précaution. "Ce n’était pas possible de désinfecter de manière partielle. Il faut que l’école soit complètement vidée. Avec l’inspection de l’académie, on a pris la décision de fermer aujourd’hui l’école pour rendre possible cette opération de désinfection, ce qui rassure aussi les parents parce que demain on va pouvoir ouvrir dans de meilleurs conditions", indique encore le maire.Les élèves de l’école pourront donc être à nouveau accueillis normalement demain mardi.