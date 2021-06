Les bacheliers de La Réunion passent le Grand Oral du baccalauréat

Les près de 12 000 lycéens de terminale rénionnais passent depuis hier, lundi 21 juin, le Grand Oral du bac. Avec la philosophie, le Grand Oral c’est l’autre épreuve finale du baccalauréat nouvelle version. Le reste des épreuves communes se passe sous forme de contrôle continu. Restent aussi les épreuves de spécialités.

Cette nouvelle épreuve a une importance supplémentaire aux yeux des élèves et des enseignants, selon Laurent Rebiffé, proviseur adjoint du lycée Jean Hinglo au Port.

Durant 20 minutes, les candidats font face aux deux membres du jury. Gérer le stress avant, puis trouver sa posture et enfin se détendre dès la première question, l’exercice n’est pas simple pour les bacheliers.

" On sentait le stress, mais après quand on commence à parler, on commence à parler, on y va tranquille si on maîtrise son sujet. "

Alex Matseraka, candidat au baccalauréat