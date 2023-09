Les douaniers de La Réunion ont réalisé une saisie record de plus de 640 000 contrefaçons de produits alimentaires

Partager :

Des bouteilles et des sachets de poudre avec les mentions de célèbres marques de sodas : au total plus de 640 000 contrefaçons de produits alimentaires ont été saisies par les douaniers de La Réunion en juillet. Ils provenaient de Chine et étaient destinés à Madagascar. Il s'agit d'une saisie record.

C’est une saisie record qui remonte à juillet dernier, mais ce mardi 19 septembre, le gouvernement félicite les douaniers de La Réunion, dans un communiqué. De célèbres marques de sodas en bouteilles, poudres et cachets Des bouteilles et des sachets de poudre, des cachets avec les mentions de célèbres marques de sodas : en juillet, les douaniers de La Réunion ont saisi 642 450 contrefaçons de produits alimentaires. "Cette saisie dépasse à elle seule la totalité des saisies de contrefaçons de produits alimentaires et boissons réalisées par l’ensemble des services douaniers pour l’année 2022, soit 374 253 articles", remarquent Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics. Les douaniers de la Réunion saisissent plus de 640 000 contrefaçons de produits alimentaires. • ©Douanes françaises En provenance de Chine et à destination de Madagascar Dissimulés dans un container, ils provenaient de Chine et étaient destinés à Madagascar. Depuis 2019, la législation permet aux services douaniers de contrôler et intercepter des contrefaçons, même si elles sont en transit, transbordement et non destinées à être commercialisées dans l’UE. Le gouvernement remarque que "cette disposition juridique est particulièrement utile sur les flux contrôlés à La Réunion du fait de son positionnement géographique". Les douaniers de la Réunion saisissent plus de 640 000 contrefaçons de produits alimentaires. • ©Douanes françaises Un renseignement transmis par les douaniers de Marseille A l’origine de cette saisie, il y a eu un renseignement transmis par les douaniers de Marseille. Les agents réunionnais du bureau du Port ont alors commencé leurs investigations. Le 7 juillet, ils procèdent au contrôle du container déclaré contenir 1450 cartons de jouets. Des contrefaçons de sodas à la place de jouets "A l’ouverture des premiers colis, ils découvrent des cachets de poudre et bouteilles de 25 ml indiquant les mentions Cola, Fanda, Cola Spray ou Sprite spray semblant être des contrefaçons", explique le ministère. A l’issue des opérations, 463 050 sachets et 179 400 bouteilles sont extraits du chargement. Rapidement, le titulaire de la marque en confirme le caractère contrefaisant. Les marchandises ont été saisies et seront détruites. Les douaniers de la Réunion saisissent plus de 640 000 contrefaçons de produits alimentaires. • ©Douanes françaises Les félicitations du gouvernement aux douaniers de La Réunion "Nous félicitons les douaniers de la Réunion et les agents des douanes de Marseille pour leur vigilance au service de la santé et de la sécurité de tous les consommateurs", ont déclaré les ministres. En 2022, les douaniers français ont retiré 11,5 millions de contrefaçons du marché (+ 27 %), dépassant les plus hauts niveaux historiques établis en 2016.

