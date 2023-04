Les églises pleines pour la messe de Pâques, une célébration de grande importance

Après 40 jours de carême, les chrétiens ont célébré la fête la plus importante de leur calendrier : Pâques, jour de la résurrection du Christ.

JCTS / Henri-Claude Elma / Sophie Person •

Pâques, un jour de haute importance pour les catholiques du monde entier, puisqu'il symbolise la résurrection du Christ. Après 40 jours de carême dont une Semaine sainte chargée d'événements renforçant la foi de chacun, l'heure était venue ce dimanche de célébrer dans la joie.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Impossible de rater la messe de Pâques : les églises étaient pleines, comme à Sainte-Anne où certains ont assisté à la célébration debout dehors.

Tous étaient venus célébrer la résurrection du Christ, après avoir participé au chemin de Croix le vendredi saint, et à la veillée pascale samedi, jour du Silence de dieu. Une veillée pascale qui symbolise le passage des ténèbres à la lumière, et pendant laquelle le feu et le cierge de Pâques sont allumés.

Habillés de jaune et de blanc

Il y avait foule dans les églises de l'île, comme à Sainte-Anne à Saint-Benoît, pour la messe de Pâques. Sur leur 31, les fidèles habillés de blanc, de jaune ou d'or comme le veut la coutume, suivent attentivement la célébration longue de deux heures, chantent et tapent dans les mains pour ce moment de joie dès l'entrée du cierge de Pâques dans l'église.

Même dehors, "nou écout' la parole de Dieu"

Certains mêmes, y assistent debout depuis l'extérieur de l'église faute de place dans la nef. "Mem si nou lé la dehor nou écout kan mem la parole de Dieu et c'est le principal. I représente la joie, le bonheur, la résurrection de Dieu, c'est un moment de fête !", dit Anna, à la porte de l'église de Sainte-Anne.

Messe de Pâques à l'église de Sainte - Anne • ©Willy Fontaine

Cinq bébés baptisés

Ce jour de Pâques, cinq nourrissons ont été baptisés en l'église de Sainte-Anne. Voilà qui n'est pas pour déplaire à la maman d'Elauwena. "Pour moi c'est le meilleur jour pou fé son baptême", dit-elle. La marraine de la petite fille plussoie : "C'est un grand bénédiction pou moin de donne a elle son premier sacrement, et de conduit a elle vers la maison de Dieu. C'est un jour joyeux".

"Vivre cette espérance"

Le curé de la paroisse de Sainte-Anne lui, n'oublie pas d'avoir une pensée pour tous ceux qui sont dans la douleur malgré ce jour de célébration.

Messe de Pâques à l'église de Sainte - Anne • ©Willy Fontaine

"On pourrait se désespérer, mais finalement, si notre est vie n'est faite que pour le désespoir, pourquoi la vivre ? Il nous reste l'espérance, apportée par le Christ. La foi qui est la nôtre, c'est de la mettre en pratique. Il est demandé aux Chrétiens de vivre cette espérance simplement en étant avec ses frères et soeurs, en communiquant cet amour que le Christ nous a apportés" Père Cyril Hoarau, curé de la paroisse de Sainte-Anne

A Terre Sainte, la messe a débuté en musique, avec les enfants du catéchisme, qui tout au long de la cérémonie ont déclamé des textes. Si la messe était un peu longue de l'avis de certains marmailles, ils ont été récompensés à la fin par une distribution d'oeufs de Pâques.