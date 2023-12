Les forces de l'ordre et services de secours mobilisés en cette nuit de réveillon

Police et gendarmerie réunies, ce sont plusieurs centaines d'effectifs qui seront déployés cette nuit de la Saint-Sylvestre sur le département. L'objectif : que la sécurité de chacun soit assurée et que la soirée reste festive et sans débordements.

JCTS / WF •

C'est une nuit que tous espèrent calme : les forces de l'ordre, mais aussi les secours, sont sur le qui-vive en cette Saint-Sylvestre.

Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, est allé à la rencontre des services de secours, d'urgence et de sécurité qui seront mobilisés toute cette nuit. "Et pour cause, c'est un moment qui peut être compliqué, comme les soirs d'Halloween. Les forces de police comme celles de la gendarmerie, des pompiers, et beaucoup d'autres services publics sont présents H24 7/7J pour les Réunionnais. La plupart sont là de manière volontaire même si comme tout le monde ils préfèreraient passer la Saint-Sylvestre à La Réunion. Mais ils sont là pour servir les personnes en difficulté, agressées, et en ce qui concerne la police, pour maintenir l'ordre public", soulignait-il.

ITV de Laurent Noble, secrétaire général de la préfecture

Un message de soutien et de vigilance aux forces de l'ordre

Alors que les Réunionnais s'apprêtent à réveillonner, le sous-préfet de l'arrondissement nord a ainsi souhaité saluer ceux et celles qui assureront, comme tout le reste de l'année, la sécurité de la population. Non sans oublier de leur adresser un message de vigilance.

"Les 31 décembre, on peut rencontrer des personnes alcoolisées qui font n'importe quoi, qui jettent des galets, qui attaquent les gens voire même les policiers. Il faut que ces derniers puissent apporter assistance aux personnes mais aussi ne pas être blessés et pouvoir rentrer à la maison auprès de leur famille le soir" Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement nord

Il adresse un message aux Réunionnais, ce dimanche soir : "Faire la fête ce n'est pas faire n'importe quoi. On doit être raisonnable et dans quelque chose de festif. Mais les comportements abusifs, la drogue, trop d'alcool, ou la violence, ça c'est non".

120 policiers et 326 gendarmes mobilisés

Cette nuit, 120 policiers seront mobilisés sur la nuit, "pour un dispositif surtout de terrain, mais aussi une organisation pour le traitement judiciaire sur les quatre circonscriptions de la police nationale à La Réunion" précise le directeur de la police nationale à La Réunion.

Du côté des gendarmes, 326 d'entre eux assureront l'ordre public et la sécurité routière pour ce nouvel an. "Il y aura des contrôles, pour éviter que la route ne se transforme en drame pour les familles", assurait il y a quelques jours le colonel Christophe Heurtebise.

Lutte contre les rodéos sauvages au Port

Rappelons qu'au Port, afin d'éviter de nouveaux accidents graves comme il en était survenu lors de rodéos sauvages à Noël, des contrôles spécifiques seront mis en place.

“Celles et ceux qui veulent se retrouver, notamment les pseudo-organisateurs, il y aura des contrôles aux ronds-points et à chaque entrée de la ville, précisait Olivier Hoarau, le maire du Port, il y a quelques jours. Il y en a beaucoup qui arrivent des villes limitrophes et qui viennent exprès pour ces rassemblements sauvages”.