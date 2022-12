Les horaires des messes de Noël dans les paroisses réunionnaises

C'est une tradition qui perdure : pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus, place à la messe de Noël. Selon les paroisses, celle-ci sera donnée le soir ou l'après-midi du 24 décembre, et/ou le matin du 25 décembre. Retrouvez ci-dessous les horaires des célébrations dans les différents doyennés.

A noter que la messe de Noël sera aussi à retrouver en direct le samedi 24 décembre 2022 sur Réunion La 1ère en télé et en Facebook Live, depuis l'église de Saint-Paul.

Doyenné de Saint-Denis Ouest

Paroisse Saint-Denis (la Cathédrale)

Samedi 24 décembre : 17h30 : veillée, chants. 18h : messe de la nuit. 21h veillée, contes. 22h : messe de la nuit.

Dimanche 25 décembre : 8h : messe de l’aurore. 10h : messe du jour.

Samedi 31 décembre : 18h : messe anticipée. 20h30 : vigiles de la Mère de Dieu. 21h : agapes fraternelles.

Dimanche 1er janvier : 10h : messe. 17h : messe.

Paroisse N.-D. de l’Assomption

Samedi 24 décembre : 19h

Dimanche 25 décembre : 9h

Samedi 31 décembre : messe à 16h, suivie d’une heure d’adoration

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h

Paroisse N.-D. de la Délivrance

Samedi 24 décembre : 19h, veillée de Noël

Dimanche 25 décembre : 9h, messe de Noël

Vendredi 30 décembre : Fête de la Sainte Famille, messe à 11h30

Samedi 31 décembre : Réveillon pour Dieu. À 18h, messe d’action de grâce pour clôturer l’année 2022. De 19h à 20h, adoration du Saint Sacrement suivie d’un repas partage festif. Inscriptions à la cure.

Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu. Messes à 5h et à 9h.

Paroisse N.-D. de la Source

Samedi 24 décembre : 15h à Sainte Monique. 18h30 à la Source.

Dimanche 25 décembre : 9h30 à la Source.

Paroisse Saint-Jacques

Non communiqué.

Paroisse Saint-Étienne (Brûlé)

Samedi 24 décembre : 19h

Dimanche 25 décembre : 8h30

Samedi 31 décembre : 18h puis une heure d’adoration

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h30

Paroisse Saint-Gabriel (La Montagne)

Samedi 24 décembre : messe à 19h

Dimanche 25 décembre : messe à 9h30

Paroisse Saint-Bernard (La Montagne)

Samedi 24 décembre : 18h, veillée de Noël.

Dimanche 25 décembre : 8h30

Samedi 31 décembre : 17h30, puis veillée de prière jusqu’à 20h.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h30.

Chapelle de la Résidence

Samedi 24 décembre : 19h

Dimanche 25 décembre : 8h

Doyenné de Saint-Denis Est

Paroisse N.-D. de la Trinité

Samedi 24 décembre : 17h à la chapelle de Montgaillard, 19h à la Trinité

Dimanche 25 décembre : 8h30 à la Trinité

Samedi 31 décembre : 16h à la chapelle de Montgaillard, 17h30 à la Trinité

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h à la Trinité

Paroisse Saint-Joseph Ouvrier (Les Camélias)

Samedi 24 décembre : veillée à 18h30 suivie de la messe à 19h

Dimanche 25 décembre : messe à 9h

Paroisse Saint-François Xavier (La Rivière des Pluies)

Samedi 24 décembre : 18h à la chapelle de Primat, 19h à la chapelle de Grande Montée, 19h à l’église du centre.

Dimanche 25 décembre : 7h et 9h30 à l’église du centre.

Samedi 31 décembre : 15h à la chapelle de Grande Montée, 16h30 à l’église du centre.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h30 à l’église du centre.

Paroisse Saint-François Xavier (Saint-François)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Clotilde

Samedi 24 décembre : 18h

Dimanche 25 décembre : 7h et 9h

Samedi 31 décembre : 16h

Dimanche 1er janvier 2023 : 7h et 9h

Paroisse Saint-Esprit (Chaudron)

Tél. : 0262 28 17 42

Non communiqué.

Paroisse N.-D. De Lourdes (Bois de Nèfles)

Non communiqué.

Paroisse N.-D. du Rosaire (Le Moufia)

Samedi 24 décembre : 19h, veillée puis messe.

Dimanche 25 décembre : 8h.

Samedi 31 décembre : 18h.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h.

Paroisse Saint-Camille de Lellis (La Bretagne)

Samedi 24 décembre : 19h

Dimanche 25 décembre : 8h

Samedi 31 décembre : 16h30

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h

Doyenné de Saint-André

Paroisse N.-D. de l’Assomption (Sainte-Marie)

Non communiqué.

Paroisse N.-D. Auxiliatrice (La Ressource)

Samedi 24 décembre : 19h30

Dimanche 25 décembre : 9h

Samedi 31 décembre : 17h

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h

Paroisse Sainte-Suzanne

Non communiqué.

Paroisse N.-D. du Bon Secours (Quartier-Français)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Nicolas (Champ-Borne)

Samedi 24 décembre : Crèche vivante à 18h, messe à 19h.

Dimanche 25 décembre : 8h30 à Pellevoisin, 10h à Saint-Nicolas.

Samedi 31 décembre : 16h30 à Saint-Nicolas, puis adoration du Saint Sacrement.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h30 à Pellevoisin, 10h à Saint-Nicolas.

Paroisse Saint-André

Non communiqué.

Doyenné de Saint-Benoît

Paroisse Saint-Jean Baptiste (Bras-Panon)

Samedi 24 décembre : messe de la veille de Noël à 16h la Rivière du Mât et à 19h au centre ville

Dimanche 25 décembre : messe de Noël à 8h15 au centre ville et à 10h à la Rivière des Roches

Paroisse N.-D. de l’Assomption (Salazie)

Samedi 24 décembre : 17h30 à Mare à Vieille-Place, 20h à Salazie

Dimanche 25 décembre : 8h à Mare à Vieille-Place, 10h15 à Salazie

Samedi 31 décembre : 16h30 à l’Escalier

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h Marie à Vieille-Place, 10h15 à Salazie

Paroisse Saint-Martin (Grand-Îlet)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Henri (Hell-Bourg)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Agathe (Plaine des Palmistes)

Samedi 24 décembre : 16h30 et 19h

Dimanche 25 décembre : 7h et 10h

Samedi 31 décembre : 16h30

Dimanche 1er janvier 2023 : 7h et 10h

Paroisse Saint-Benoît (Saint-Benoît)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Anne (Sainte-Anne)

Samedi 24 décembre : Messe de la veille au soir de Noël à 17h. À 20h15, spectacle de Noël par les enfants de l’éveil à la foi et de 1re année du KTClub suivi de la messe de la nuit de Noël à 21h.

Dimanche 25 décembre : 5h15, messe de l’aurore de Noël. 9h : Messe du jour de Noël.

Paroisse Sainte-Rose de Lima (Sainte-Rose)

Samedi 24 décembre : 20h au centre

Dimanche 25 décembre : 9h au centre

Samedi 31 décembre : 16h au centre, puis adoration eucharistique jusqu’à 20h30

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h au centre

Doyenné de Saint-Joseph

Paroisse Saint-Philippe (Saint-Philippe)

Samedi 24 décembre : 8h30 messe pour les enfants à Saint-Philippe. 16h veillée e tmesse à Basse-Vallée. 18h veillée et messe à Saint-Philippe.

Dimanche 25 décembre : 8h à Saint-Philippe. 10h à Basse-Vallée.

Samedi 31 décembre : 15h au Tremblet. 17h à Basse-Vallée.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h à Saint-Philippe, 10h à Basse-Vallée.

Paroisse Saint-Athanase (Vincendo)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Joseph (Saint-Joseph)

Tél. : 0262 31 46 21 – 0693 45 51 47.

Samedi 24 décembre : veillée à 18h au centre ville

Dimanche 25 décembre : 8h au centre ville et 10h à Jean Petit

Paroisse Sainte-Famille (Butor, Saint-Joseph)

Samedi 24 décembre : messe de la Nativité à la Passerelle à 18h et au Butor à 20h.

Dimanche 25 décembre : messe au Butor à 9h.

Samedi 31 décembre : messe à la Passerelle à 15h, au Butor à 17h.

Dimanche 1er janvier 2023 : messe du Nouvel An à 9h.

Paroisse Saint-Jean Évangéliste (Petite-Île)

Samedi 24 décembre : 16h à la hapelle Saint-Louis de Gonagues (Ravine du Pont), 19h au centre ville

Dimanche 25 décembre : 7h et 9h au centre ville

Samedi 31 décembre : 16h chapelle Saint-Louis de Gonzagues (Ravine du Pont).

Dimanche 1er janvier 2023 : 7h et 9h au centre ville

Paroisse Sainte-Geneviève (Les Lianes, Saint-Joseph)

Tél. : 0262 37 52 41.

Non communiqué.

Doyenné de Saint-Pierre

Paroisse N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois)

Samedi 24 décembre : 18h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois). 18h à la chapelle du Bx Père Laval (Ravine des Cafres).

Dimanche 25 décembre : 8h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois). 10h à la chapelle du Bx Père Laval (Ravine des Cafres).

Samedi 31 décembre : 18h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois).

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois).

Paroisse N.-D. du Bon-Port (Terre-Sainte)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul (Saint-Pierre)

Samedi 24 décembre : 18h au centre ville. 16h15 et 19h30 au Bon Pasteur. 19h à Joli Fond. 16h à Ligne Paradis. 19h à Ligne des Bambous.

Dimanche 25 décembre : 7h au centre ville. 9h30 au Bon Pasteur. 9h à Joli Fond. 9h à Ligne des Bambous.

Paroisse Saint-Augustin (Ravine des Cabris)

Samedi 24 décembre : 17h à l’église Saint-Augustin. 17h30 à l’église de Notre-Dame de la Reconnaissance (Bois d’Olives).

Dimanche 25 décembre : à 7h45 à l’église de Notre-Dame de la Reconnaissance (Bois d’Olives), 9h à l’église Saint-Augustin.

Samedi 31 décembre : à 15h, messe d’action de grâces à l’église Saint-Augustin, 17h à l’église Notre-Dame de la Reconnaissance (Bois d’Olives).

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h à l’église Saint-Augustin.

Paroisse N.-D. du Sacré-Cœur ( Montvert)

Non communiqué.

Doyenné du Tampon

Paroisse Saint-François de Sales (Tampon centre)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Esprit (Trois-Mares)

Samedi 24 décembre : 18h veillée puis messe à 19h à la Sainte Famille et à Trois-Mares.

Dimanche 25 décembre : 7h45 à Bras de Pontho.

Paroisse Saint-François d’Assise (Tampon 12e)

Samedi 24 décembre : 19h au 12e

Dimanche 25 décembre : 9h au 12e

Samedi 31 décembre : 18h au 12e, messe suivie d’une veillée d’adoration (durée : une heure)

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h au 12e

Paroisse Marie Reine du Monde (Tampon 14e)

Samedi 24 décembre : 19h au 14e et à Pont d’Yves

Dimanche 25 décembre : à 8h30 au 14e, à 10h30 au 17e.

Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Plaine des Cafres)

Samedi 24 décembre : messe à 19h au 23 e et au Piton Hyacinthe. (Les enfants sont invités pour les messes du 25 décembre.)

et au Piton Hyacinthe. (Les enfants sont invités pour les messes du 25 décembre.) Dimanche 25 décembre : messe à 10h au 23e et à Bourg Murat. Bénédiction « Urbi et Orbi » à 12h.

Doyenné de Saint-Louis

Paroisse Saint-Louis (centre)

Samedi 24 décembre : Bellevue à 16h, Gol les Hauts à 17h, Roche Maigre à 17h, Pierrefonds à 17h, Bois de Nèfles Cocos à 19h, Saint-Louis à 19h30, Gol Bacquet à 17h30, les Makesà 19h.

Dimanche 25 décembre : Les Makes à 8h, Saint-Louis à 9h, Gol les Hauts à 10h, Bois de Nèfles Cocos à 10h, Roche Maigre à 10h, Pierrefonds à 10h.

Samedi 31 décembre : Bellevue à 14h30, Gol les Hauts à 14h30, Roche Maigre à 16h, Saint-Louis à 18h, Pierrefonds à 17h30, Gol Bacquet à 17h30.

Dimanche 1er janvier 2023 : Les Makes à 8h, Saint-Louis à 9h, Gol les Hauts à 10h, Bois de Nèfles Cocos à 10h.

Paroisse N.-D. du Rosaire (La Rivière)

Samedi 24 décembre : messe à 17h aux Canots, à Tapage, à Îlet Furcy. À 19h au Rosaire, au Ouaki, au Petit Serré.

Dimanche 25 décembre : 9h au Rosaire.

Paroisse Saint-Vincent de Paul (Entre-Deux)

Samedi 24 décembre : à l’église Saint-Vincent de Paul, veillée à 18h, messe à 20h.

Dimanche 25 décembre : messe à 9h30 à l’église Saint-Vincent de Paul.

Samedi 31 décembre : à l’église Saint-Vincent de Paul, causerie à 19h, suivie de la messe à 20h.

Dimanche 1er janvier : messe à 7h30 à la chapelle Sainte Catherine Labouré, à 9h l’église Saint-Vincent de Paul.

Paroisse Saint-Dominique (Étang-Salé)

Samedi 24 décembre : 17h à l’Étang-Salé les Bains. 19h en ville et au Maniron.

Dimanche 25 décembre : 8h30 en ville.

Paroisse de l’Immaculée Conception (Les Avirons)

Samedi 24 décembre : messe de la nuit de Noël à 16h30 à l’église du Très Saint Sacrement de Ravine Sèche, à 18h à l’église Saint Joseph du Tévelave, à 19h à l’église de l’Immaculée Conception.

Dimanche 25 décembre : messe à 9h à l’église de l’Immaculée Conception, à 17h30 chapelet médité puis vêpres en l’église de l’Immaculée Conception.

Samedi 31 décembre : 16h, messe suivie d’une heure sainte à l’église Saint Joseph du Tévelave. À 17h30, messe suivie d’une heure sainte à l’église de l’Immaculée Conception des Avirons.

Dimanche 1er janvier 2023 : messe à 8h à l’église du Très Saint Sacrement, messe à 9h à ’église de l’Immaculée Conception des Avirons (7h15 : exposition du Très Saint Sacrement, laudes, louange).

Paroisse N.-D. des Neiges (Cilaos)

Samedi 24 décembre : veille de Noël, messe à 15h à Bras Sec, à 18h à Cilaos, à 19h à Palmiste Rouge

Dimanche 25 décembre : messe à 8h à Palmiste Rouge, à 10h à Cilaos.

Samedi 31 décembre : après la messe dominicale à Cilaos, un temps d’adoration et de louange sera animé par toutes les chorales.

Dimanche 1er janvier 2023 : messe aux horaires habituels

Doyenné de Saint-Leu

Paroisse N.-D. de la Salette (Saint-Leu)

Samedi 24 décembre : 17 à l’Étang, veillée puis messe. 17h à Grand Fond, veillée puis messe. 19h à Saint-Leu, veillée puis messe.

Dimanche 25 décembre : 8h30 à Saint-Leu.

Paroisse Saint Christophe (La Chaloupe)

Samedi 24 décembre : 17h à Notre-Dame des Champs, 19h30 à la Chaloupe

Dimanche 25 décembre : 9h30 à la Chaloupe

Paroisse de la Maternité de Marie (Piton Saint-Leu)

Non communiqué.

Paroisse du Sacré-Cœur (Colimaçons)

Samedi 24 : veillée de Noël préparée par les enfants, suivie de la messe du soir, à 19h.

Dimanche 25 : 8h 30

Paroisse Saint Jean-Marie Vianney (Le Plate)

Non communiqué.

Paroisse N.-D. de la Paix (Saint-Gilles les Bains)

Non communiqué.

Doyenné de Saint-Paul

Paroisse de la Conversion de Saint Paul

Samedi 24 décembre : 17h30 à l’Étang veillée puis messe. 17h30 à Plateau Caillou, veillée puis messe. 20h messe célébrée par Monseigneur Aubry, en direct sur Réunion la 1re et Radio Arc-en-Ciel.

Dimanche 25 décembre : 8h à l’Étang. 8h à Plateau Caillou. 9h30 à Saint-Paul

Samedi 31 décembre : 16h30 à Plateau Caillou, 17h à l’Étang, 18h à Saint-Paul.

Paroisse N.-D. de la Visitation (Bois de Nèfles)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Savannah)

Samedi 24 décembre : 17h30 veillée puis messe.

Dimanche 25 décembre : 9h30.

Samedi 31 décembre : 16h.

Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse)

Samedi 24 décembre : 18h animation de Noël, 18h30 veillée de Noël.

Dimanche 25 décembre : 9h.

Paroisse Sainte-Catherine Labouré (La Rivière des Galets)

Samedi 24 décembre : 17h30 animation de Noël, 18h30 veillée de Noël. 16h, veillée de Noël à Dos d’-Ane.

Dimanche 25 décembre : 8h. 10h à Dos d’Âne.

Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc (Le Port)

Samedi 24 décembre : 18h église Saint Pierre apôtre. 18h église Saint Yves. 20h église Sainte Jeanne d’Arc.

Dimanch 25 décembre : 6h20 église Saint Yves. 9h église Sainte Jeanne d’Arc.

Paroisse N.-D. de l’Assomption (La Possession)

Non communiqué.

Doyenné de Saint-Gilles les Hauts

Paroisse N.-D. des Douleurs (Trois-Bassins)

Samedi 24 décembre : veillée à 19h à Notre-Dame des 7 Douleurs

Dimanche 25 décembre : 9h à Notre-Dame des 7 Douleurs

Samedi 31 décembre : 19h à Notre-Dame des 7 Douleurs

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h à Notre-Dame de Liesse, 10h à Notre-Dame des 7 Douleurs

Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila (La Saline les Hauts)

Tél. : 02 62 83 76 73

Non communiqué.

Paroisse Saint-Pie X (Tan Rouge)

Tél. : 0262 32 70 59

Non communiqué.

Paroisse Saint-Amand (Le Guillaume)

Tél. : 0263 05 48 97

Non communiqué.

Paroisse de la Sainte Famille (Bellemène)

Tél. : 0262 22 71 53

Non communiqué.

Paroisse Saint-Gilles (Saint-Gilles les Hauts)

Samedi 24 décembre : 16h30 à l’Éperon, 16h30 à Fleurimont, 19h à Saint-Gilles les Hauts, 19h à Tan Rouge.

Dimanche 25 décembre : 8h à l’Éperon, 8h au Bernica, 9h30 à Saint-Gilles les Bains, 9h30 à Tan Rouge.

Samedi 31 décembre : 16h30 à Saint-Gilles les Hauts. 18h à l’Éperon.

Dimanche 1er janvier 2023 : 6h30 à l’Éperon, 8h à Fleurimont, 9h30 à Saint-Gilles les Hauts.

Doyenné de Mafate

La Nouvelle : Dimanche 25 décembre, 16h.

Certains horaires n'ayant pas encore été communiqués, le diocèse de La Réunion invite les paroissiens à les consulter plus tard sur son site eglisealareunion.org