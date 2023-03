Les indicateurs de valeur ajoutée publiés pour les lycées : les établissements les plus performants

Comme pour les collèges, les indicateurs de valeur ajoutée 2022 des lycées ont été publiés ce mercredi 29 mars 2023 par le ministère de l'Education nationale. L'académie de La Réunion se distingue par deux lycées classés comme "très performants" au regard de leur section d'enseignement professionnel, et par un lycée d'enseignement général et technologique classé comme "performant".

JCTS •

Quels sont les lycées les plus performants de l'académie de La Réunion ? Pour en avoir une idée, le ministère de l'Education nationale publie chaque année les indicateurs de valeur ajoutée des établissements de France. Ceux de 2022 viennent d'être dévoilés.

Retrouvez les indicateurs de performance des collèges également publiés ce 29 mars 2023 => L'Education nationale distingue les collèges aux meilleurs résultats : 8 établissements de La Réunion "très performants"

Ces indicateurs de performance permettent de comparer les résultats de plusieurs établissements similaires au niveau national, se ressemblant en ce qui concerne l'offre de formation, et les caractéristiques des élèves (âge, origine sociale, sexe, niveau scolaire à l'entrée au lycée).

"Cette approche relative de la performance s’efforce donc de neutraliser l’incidence des facteurs de réussite extérieurs au lycée pour essayer de conserver ce qui est dû à son action propre, c’est-à-dire ce qu’il a « ajouté » au niveau initial des élèves qu’il a reçus." Ministère de l'Education nationale

32 lycées d'enseignement professionnel, 34 lycées d'enseignement général et technologique

Les indicateurs de performance ont été calculés cette année pour 66 lycées de l'académie de La Réunion : 32 lycées d'enseignement général et technologique, et 34 lycées professionnels. Seul le lycée Nelson Mandela ne figure pas dans les données 2022, puisqu'il n'y a pas de classe de seconde.

Taux de réussite, taux d'accès, et taux de mention au bac

Trois indicateurs ont été examinés par le ministère de l'Education afin d'évaluer la performance de chaque lycée : le taux de réussite au baccalauréat, le taux d'accès au baccalauréat des élèves de seconde (soit la probabilité qu'un élève de seconde obtienne son bac en effectuant toutes ses années de lycée dans le même établissement), et le taux de mentions au bac.

Les lycées Jean Hinglo et des Trois Bassins en haut du podium

En ce qui concerne les lycées professionnels et sections d'enseignement en lycée polyvalent ayant un effectif suffisant de candidats pour établir des statistiques robustes, deux lycées sont classés dans le groupe national des "très performants" : les lycées Jean Hinglo et Trois Bassins.

En revanche, La Réunion ne compte aucun établissement dans cette catégorie des "très performants" en ce qui concerne les lycées d'enseignement général et technologique.

De bons résultats dans 7 lycées en voie générale et technologique

Mais certains lycées en voie générale et technologique se distinguent quand même par leurs résultats, selon les données du rectorat qui les qualifie de "performants". En particulier le lycée Sarda Garriga, qui en 2021 était classé parmi les établissements "très performants". Dans ce lycée de Saint-André, la valeur ajoutée du taux d'accès des seconde au baccalauréat est de 3, celle du taux de réussite au bac est de 2, et celle du taux de mention au bac de 1.

Ailleurs, les résultats sont aussi à souligner aux lycées Moulin Joli de La Possession et à Bois d'Olive à Saint-Pierre, avec des valeurs ajoutées positives concernant le taux de réussite au bac (+2), et le taux d'accès de la seconde au bac (+3).

Enfin, les lycées Jean Hinglo (Le Port), Pierre Lagourgue (Le Tampon), Trois Bassins et Vincendo (Saint-Joseph) répondent aux critères de sélection sur le taux de réussite au baccalauréat (+5 pour Jean Hinglo, +1 pour Pierre Lagourgue, +3 pour Trois Bassins, +4 pour Vincendo et sur le taux de mention au baccalauréat (+4 pour Jean Hinglo, +3 pour Pierre Lagourgue, +3 pour Trois Bassins, +1 pour Vincendo).

Les résultats de chaque lycée sont disponibles sur le site du ministère de l'Education nationale : https://www.education.gouv.fr/les-indicateurs-de-resultats-des-lycees-1118

Qu'est-ce que la "valeur ajoutée" ?

Les résultats sont indiqués en "valeur ajoutée", soit l'écart entre le taux réalisé par le lycée et le taux attendu par rapport aux caractéristiques de l'établissement et de ses élèves. Si cette valeur est positive, c'est que l'établissement a su apporter un "plus" à l'élève par son action pédagogique et éducative, en neutralisant l'incidence des facteurs de réussite extérieurs.

Exemple : pour le lycée professionnel Jean Hinglo, le taux de réussite au baccalauréat attendu était de 72%, et il a finalement été de 85%. Les 12 points d'écart représentent la valeur ajoutée de l'établissement en ce qui concerne le taux de réussite.