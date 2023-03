L'Education nationale distingue les collèges aux meilleurs résultats : 8 établissements de La Réunion "très performants"

Le ministère de l'Education nationale a publié pour la première fois les indicateurs de valeur ajoutée des collèges de France, comme cela se fait déjà pour les lycées. L'académie de La Réunion compte, sur ses 85 établissements, 8 collèges reconnus comme "très performants". Au total, 19 collèges de l'île ont des résultats supérieurs à ceux attendus.

Pour la première fois cette année, le ministère de l'Education nationale publie les IVAC, indicateurs de valeur ajoutée des collèges de France.

Ces indicateurs qui existent déjà pour les lycées depuis 30 ans, permettent d'apprécier les résultats d'un collège par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils ont été publiés ce 29 mars également : Les indicateurs de valeur ajoutée publiés pour les lycée : les établissements les plus performants

Selon les résultats dévoilés par le rectorat de La Réunion ce mercredi 29 mars 2023, sur les 85 collèges de l'académie, 19 ont des résultats supérieurs à des collèges nationaux qui leur ressemblent en termes de population scolaire accueillie". 10 de ces collèges sont en zone d'éducation prioritaire, soit REP ou REP+.

Mieux encore, 8 collèges réunionnais sont classés comme "très performants".

Ces indicateurs seront dorénavant publiés chaque année.

Des indicateurs qui expriment la valeur ajoutée apportée aux élèves

Chaque indicateur propose "une appréciation relative de la valeur ajoutée du collège en tenant compte des caractéristiques des élèves" de l'établissement, soit leur âge, leur origine sociale, le sexe, et leur niveau scolaire à l'entrée au collège. Ce qui permet de gommer les facteurs de réussite extérieurs pour conserver l'action propre de chaque établissement, soit ce qu'il a apporté au niveau initial de chaque élève.

8 collèges "très performants"

Les 8 collèges de l'académie de La Réunion qui présentent des résultats très positifs en 2022 cumulent les critères suivants : un taux de réussite supérieur à 80%, une valeur ajoutée à 3, une note à l'écrit supérieure à 10/20, une valeur ajoutée supérieure à 0,5, un taux d'accès des sixième à la troisième de plus de 90%, et une part d'élèves de 3ème présents au brevet supérieure à 90%.

Il s'agit des établissements suivants :





Bory Saint-Vincent (Saint-Philippe) : +15 taux de réussite au DNB ; +1,4 note moyenne à l'écrit du DNB ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d'élèves présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 100 %.





Le Dimitile (Entre-Deux) : +12 taux de réussite au DNB ; +1,7 note moyenne à l'écrit du DNB ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d'élèves présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 96 %.

du DNB ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d'élèves présents au DNB en série

générale et en série professionnelle : 96 %.

Le 14ème km (Le Tampon) : taux de réussite au DNB : +11 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +1,2 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 91 % ; part d'élèves présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 96 %.

DNB : +1,2 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 91 % ; part d'élèves présents au DNB en

série générale et en série professionnelle : 96 %.





Quartier Français Lucet Langenier (Sainte Suzanne) : taux de réussite au DNB : +7 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +1,2 ; taux d'accès 6ème à la 3ème :96 % ; part d'élèves présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 98%.

note moyenne à l’écrit du DNB : +1,2 ; taux d’accès 6ème à la 3ème :96 % ; part

d'élèves présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 98%.





Privé catholique Levavasseur (Sainte-Marie) : taux de réussite au DNB : +5 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,9 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 94 % ; part d'élèves présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 100%.

moyenne à l’écrit du DNB : +0,9 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 94 % ; part d'élèves

présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 100%.





Simon Lucas (Etang-Salé) : taux de réussite au DNB : +5 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,8 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 92 % ; part d'élèves présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 98%.

DNB : +0,8 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 92 % ; part d'élèves présents au DNB en

série générale et en série professionnelle : 98%.





Privé Sainte-Geneviève (Saint-André) : taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +1,5 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d'élèves présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 100%.

à l’écrit du DNB : +1,5 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d'élèves présents au

DNB en série générale et en série professionnelle : 100%.





Le Ruisseau (Saint-Louis) : taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,6 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 96 % ; part d'élèves présents au DNB en série générale et en série professionnelle : 95%.

DNB : +0,6 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 96 % ; part d'élèves présents au DNB en

série générale et en série professionnelle : 95%.

Des résultats supérieurs à la moyenne dans 11 autres collèges

11 autres collèges à La Réunion, dont 10 sont en éducation prioritaire, ont obtenu des résultats supérieurs à ceux attendus au regard des élèves accueillis. Ces établissements ont une valeur ajoutée du taux de réussite supérieure à 3, une valeur ajoutée de la note à l'écrit au brevet supérieure à 0,5, et un taux d'accès supérieur à 90% du taux d'accès 6ème-3ème.



Ce sont les établissements suivants :

Célimène Gaudieux (Saint-Paul) : taux de réussite au DNB : +22 ; note moyenne àl'écrit du DNB : +1,1 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 95 %.





Thérésien Cadet (Sainte-Rose) : +14 taux de réussite au DNB ; +1,2 note moyenne à l'écrit du DNB ; taux d'accès 6ème à la 3ème 94%.





Bassin Bleu (Saint-Benoît) : taux de réussite au DNB : +7 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,6 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 91 %.

DNB : +0,6 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 91 %.





Amiral Pierre Bouvet (Saint-Benoît) : taux de réussite au DNB : +12 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,8 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 93 %.

l’écrit du DNB : +0,8 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 %.





Michel Debré (Le Tampon) : taux de réussite au DNB : +8 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,9 ; taux d'accès 6ème à la 3ème :94 %.

DNB : +0,9 ; taux d’accès 6ème à la 3ème :94 %.





Elie Wiesel du Chaudron (Saint-Denis) : taux de réussite au DNB : +7 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,9 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 95 %.





François Mahé de Labourdonnais (Saint-Denis) : taux de réussite au DNB : +17 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,9 ; taux d'accès 6ème à la 3ème :91 %.

moyenne à l’écrit du DNB : +0,9 ; taux d’accès 6ème à la 3ème :91 %.





L'Oasis (Le Port) : +7 taux de réussite au DNB ; +0,6 note moyenne à l'écrit du DNB ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 94 %.

taux d’accès 6ème à la 3ème : 94 %.





Titan (Le Port) : taux de réussite au DNB : +5 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,5 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 90 %.

taux d’accès 6ème à la 3ème : 90 %.





Texeira da Motta (La Possession) : taux de réussite au DNB : +4 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,6 ; taux d'accès 6ème à la 3ème :90 %.

l’écrit du DNB : +0,6 ; taux d’accès 6ème à la 3ème :90 %.





Terrain Fayard (Saint-André) : taux de réussite au DNB : +8 ; note moyenne à l'écrit du DNB : +0,8 ; taux d'accès 6ème à la 3ème : 90 %.

du DNB : +0,8 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 90 %.

Les résultats par collège sont à consulter sur le site du ministère de l'Education nationale : https://www.education.gouv.fr/les-indicateurs-de-resultats-des-colleges-357602

Quatre indicateurs calculés

Quatre indicateurs ont été calculés pour l'année 2022, permettant de juger les résultats et la qualité de l'enseignement d'un collège : le taux de réussite au diplôme national du brevet, la note moyenne aux épreuves écrites du brevet en français, mathématiques, sciences et histoire-géographie, le taux d'accès de la 6ème à la 3ème, soit la probabilité qu'un élève de sixième accède en classe de troisième, et enfin la part d'élèves présents au brevet à la série générale.

Le rectorat note néanmoins que ce dernier indicateur désavantage les collèges ayant également une série professionnelle, soit tous les collèges publics de l'académie. Raison pour laquelle le rectorat de La Réunion a fait le choix d'adapter ce critère et de considérer l'ensemble des élèves de 3ème, sans distinction des séries générale et professionnelle.

Comment lire ces indicateurs

A noter pour une meilleure compréhension de ces indicateurs, que nous vous dévoilons ci-dessous : certains sont exprimés en "valeur ajoutée", soit l'écart entre le taux réalisé par le collège et le taux attendu par rapport aux caractéristiques des élèves du collège. Ainsi, si cette valeur ajoutée est positive, le collège a apporté un "plus" aux élèves par son action pédagogique et éducative propre, qui aura neutralisé l'incidence des facteurs de réussite extérieurs.

"Seule l’analyse combinée de l’ensemble de ces indicateurs est à même de donner une

image de la réalité complexe que constituent les résultats d’un établissement", souligne le rectorat.