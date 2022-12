Les loyers réunionnais aussi chers que dans les grandes agglomérations de métropole

Une carte pour connaître le prix des loyers des maisons et appartements du parc privé, dans chaque commune de France, voilà le nouvel outil publié par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement. A La Réunion, et dans l'outre-mer en général, les prix au mètre carré sont tous au-dessus de la moyenne française.

Selon vous, le loyer est-il plus cher ou moins cher qu'ailleurs dans votre commune, pour un logement identique au vôtre ? Pour la première fois, un indicateur couvrant l'ensemble du territoire national a été publié, par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et l'Agence nationale pour l'information sur le Logement (ANIL).

Ainsi, une "carte des loyers" a été dévoilée tant pour les appartements que pour les maisons, pour chaque commune de France, à partir des prix retrouvés dans les annonces publiées entre juillet et septembre sur les sites les plus fréquentés dont SeLoger et leboncoin, exprimés charges comprises, pour des biens type en location du parc privé.

En moyenne 9,38 euros/m2 pour un appartement en France, 12,85 euros/m2 à La Réunion

En moyenne, en France, le loyer pour un appartement s'élève à 9,38 euros au mètre carré, et à 8,20 euros au mètre carré pour une maison. A La Réunion, ce prix moyen atteint les 12,85 euros/m2.

Le constat est sans appel : le prix moyen est le plus élevé dans les grandes agglomérations et en outre-mer. Dans le détail, le prix au mètre carré excède les 11,50 euros dans toutes les communes, hormis Salazie et Saint-Benoît, où il est quelques dizaines de centimes moins cher.

Là où le prix des appartements du parc privé est le plus élevé, c'est à Saint-Paul : sur la commune de l'ouest, il faudra débourser en moyenne 16,20 euros par m2. Mais Saint-Leu n'est pas loin derrière (15,20 euros/m2), puis La Possession (14,20 euros/m2).

Prix moyen des loyers au m2 pour un appartement à La Réunion • ©ANIL

Des maisons un peu moins chères

Concernant les maisons du parc privé locatif, leur prix à la location est moins élevé que pour les appartements. Malgré tout, quand le loyer moyen en France est à 8,20 euros/m2, à La Réunion, il grimpe à 10,85 euros/m2.

Là encore c'est dans l'Est ou dans l'intérieur de l'île que le loyer est sensiblement moins cher. Le prix au m2 pour une maison-type dépasse les 10,10 euros dans 18 communes sur 24. On paiera un peu moins cher le loyer de sa maison en habitant Salazie (8,80 euros au m2), ou encore à Cilaos, la Plaine-des-Palmistes, Sainte-Rose, Saint-Philippe, et Petite-Ile (entre 9 et 10 euros au m2).

Sans trop de surprise, c'est à Saint-Paul que le loyer des maisons est le moins accessible, à 14,20 euros au mètre carré, mais aussi à l'Etang-Salé (13,80 euros/m2) ou encore La Possession et Saint-Denis (13,60 euros/m2).

Prix moyen des loyers au m2 pour une maison à La Réunion • ©ANIL

Des prix au-dessus de la moyenne nationale en outre-mer

Globalement, qu'il s'agisse de location de maisons ou d'appartements, le contraste des prix persiste entre l'Est, plus accessible, et l'Ouest, plus coté.

Si on effectue la comparaison à une plus grande échelle, il est manifeste que les prix des loyers ultramarins côtoient ceux des grandes métropoles. Dans toutes les communes d'outre-mer, les loyers sont au-dessus de la moyenne nationale calculée par l'ANIL.

Pour comparaison, à type de bien équivalent, louer un appartement à Saint-Paul revient plus cher que dans des grandes villes comme Lyon, Toulouse ou Strasbourg. Louer une maison à Saint-Pierre revient plus cher que dans une ville comme La Rochelle ou Saint-Malo.

L'objectif pour le ministère du Logement et pour l'ANIL avec ce nouvel outil complet et transparent, est de mieux informer les propriétaires et les locataires. A noter que les données de cette carte seront réactualisées chaque année.