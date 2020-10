Les méfaits du soleil, Misolré sensibilise les marmailles !

L'été austral va bientôt faire son grand retour, avec un soleil chaud, brûlant et surtout dangereux pour la peau. Ce mardi 27 octobre, la Mission Soleil Réunion, Misolré, s'est mobilisée dans une classe, afin de sensibiliser les plus petits aux dangers du soleil.

HM / Delphine Poudroux •

Soleil et cancer de la peau

Les bons réflexes à adopter

Le but est de les rendre autonomes par rapport à leur kit de protection solaire. Nathalie Sultan-Bichat, dermatologue et présidente de Mission Soleil Réunion

Très tôt ce matin, Alizée, élève de CM2 à l'école des Baies Roses, au Moufia, a reçu plus d'un cadeau : casquette, lunette de soleil et crème solaire. Un kit spécial anti-UV pour protéger les peaux jeunes. L'objectif est d'informer les marmailles sur les dangers d'une exposition longue et sans protection sous le soleil de La Réunion.A La Réunion on dispose des mêmes indices d'ultra-violet qu'en Australie. Si les réunionnais sont habitués au soleil, certains l'ignorent peut-être, mais que vous ayez une carnation clair ou foncée, le soleil ne fait pas bon ménage avec la peau. Une trop forte exposition peut entraîner des risques de cancer. Selon Nathalie Sultan-Bichat, présidente de Mission Soleil Réunion : " les coups de soleil dans l'enfance sont les mélanomes à l'âge adulte". Elle rappelle également qu'il faut "éviter voir interdire l'exposition des moins de 2ans au soleil".Avec des cas de cancers de la peau qui augmentent de plus en plus, Misolré sensibilise aussi les communes de l'île à adopter les toiles d'ombrage ou d'installer des préaux dans les cours de récréation pour protéger un maximun les enfants du soleil.Comment bien se protéger ? Dois-je me protéger du soleil uniquement lorsque je vais à la plage ? Toute la matinée, les membres de Misolré se sont attelés à enseigner aux enfants, l'importance de bien se protéger du soleil, à la plage ou partout ailleurs.Grâce à leurs actions aux côtés des marmailles, Misolré espère pouvoir transmettre les bons gestes et faire changer les comportements vis-à-vis du soleil.