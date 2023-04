Les Réunionnais sortent davantage la carte bancaire, mais préfèrent toujours le paiement en espèces

Selon une étude dévoilée il y a quelques jours par l'IEDOM (Institut d'émission des départements d'outre-mer), plus de la moitié des paiements réalisés en magasin par les Réunionnais s'est faite en espèces. Un moyen de paiement privilégié pour les petits achats du quotidien, même si l'usage de la carte bancaire s'est démocratisé.

JCTS •

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) a dévoilé les résultats de son enquête sur les préférerences et le comportement des consommateurs réunionnais en matière de modes de paiement, pour l'année 2022. Une étude riche en enseignements sur l'évolution des habitudes des Réunionnais.

Voici ce qu'on en retient :

Plus d'un paiement sur deux dans les magasins est réglé en espèces à La Réunion

Supermarchés, magasins, restaurants, marché, coiffeur... autant d'endroits pù quand vient le moment de payer, les Réunionnais sont nombreux à saisir pièces et billets dans leur porte-monnaie. Selon l'IEDOM, en 2022, 52% des paiements se sont faits en espèces dans les commerces à La Réunion, juste devant le paiement par carte bancaire (43%).

Un nouveau moyen de paiement a également fait son apparition : celui par application mobile. Toutefois, il ne représente encore que 2% des paiements enregistrés.

Les 3% restants correspondent aux autres moyens de paiement tels que les chèques, virements, tickets restaurants, chèques emploi services universels...

Répartition des modes de paiement en nombre de transactions • ©IEDOM

La carte bancaire sortie pour les achats de plus de 20 euros

En valeur, c'est la carte bancaire qui devance les espèces, représentant 55% des paiements. Aussi, le montant moyen du paiement par carte s'élève à 59 euros, contre 31 euros en moyenne pour les paiements en espèces.

De manière générale, les Réunionnais sortent la carte bancaire pour des paiements de plus de 20 euros. En revanche, pour les petits achats du quotidien, le paiement en monnaie reste le plus courant : 87% des paiements de moins de 5 euros se font en espèces, relève l'IEDOM.

Répartition des paiements en valeur • ©IEDOM

Répartition des moyens de paiement selon le montant de l'achat • ©IEDOM

Le "sans-contact" représente 43% des paiements par carte en 2022

Lorsque la carte bancaire est utilisée pour des petits montants, c'est souvent en "sans-contact". Une pratique de plus en plus courante, d'autant que depuis mai 2020, le plafond de paiement a été relevé à 50 euros par opération.

Ainsi, 43% des paiements par carte à La Réunion en 2022 étaient réalisés sans contact. Un sans contact utilisé presque systématiquement lorsque les achats sont de moins de 5 euros. Mais plus le montant de la transaction augmente, moins il est courant.

Utilisation du sans-contact selon le montant de la transaction • ©IEDOM

Des habitudes qui se rapprochent de celles de l'Hexagone

Si à La Réunion, historiquement les consommateurs ont plus d'affinités pour les paiements en espèces que dans l'Hexagone, le phénomène tend à s'atténuer notamment depuis la crise sanitaire. Néanmoins, les retraits au "gabier" sont deux fois plus élevés en montant à La Réunion que dans l'Hexagone, rapportés au nombre d'habitants.

L'équipement des Réunionnais en carte bancaire est désormais quasiment identique à celui observé au niveau national. Le taux d'équipement en carte bancaire a bondi entre 2020 et 2021 passant à +6,1%, alors qu'il n'augmentait que de +1,9% en moyenne chaque année entre 2010 et 2020. Désormais, on compte 1,00 carte bancaire par habitant sur l'île (contre 0,31 carte par habitant en 2000).

Si on jette un coup d'oeil dans les autres pays européens, on s'aperçoit que cet usage des espèces à La Réunion est plus faible que la moyenne des 19 pays de la zone Euro. Dans les pays du Sud comme l'Espagne, l'Italie et le Portugal, pièces et billets sont utilisés dans plus de deux tiers des paiements ; à l'inverse, dans les pays du Nord comme les Pays-Bas ou la Finlande, ils ne sont sortis que pour moins de 20% des transactions.

Plus le niveau d'éducation augmente, moins les espèces sont utilisées

L'étude de l'IEDOM constate que plusieurs facteurs socio-économiques influencent le choix du moyen de paiement, à commencer par le niveau d'éducation. Les deux tiers des paiements réalisés par les personnes sont diplômes se font en espèces. Alors que pour les personnes diplômées de bac+2 et plus, ces paiements en espèces ne constituent plus que 43% de leurs achats.

La situation professionnelle joue aussi : on constate davantage de paiements en espèces au quotidien chez les retraités, ouvriers et inactifs par exemple, que chez les cadres, professions intermédiaires et employés. Quant aux étudiants, ils se distinguent par un usage d'une application mobile pour 14% des transactions.

Moyens de paiement utilisés en fonction du niveau d'éducation et de la situation professionnelle • ©IEDOM

Davantage de paiements en espèces dans l'Ouest et le Sud

Selon les lieux de résidence des personnes interrogées par l'enquête de l'IEDOM, le mode de paiement change : c'est dans l'Ouest qu'on paierait le plus en espèces (57% des paiements), et en particulier au Port (67% des paiements). Cette part atteint 63 % à Saint-Leu et 56 % à Saint-Paul.

Dans le sud de l'île également, on favorise billets et pièces pour 6 paiements sur 10 à l'Etang-Salé et à Petite-Ile, et une fois sur deux en ce qui concerne les habitants du Tampon et de Saint-Louis.

Dans l'Est en revanche, et en particulier à Salazie, on tombe à 37% seulement de paiement en espèces, probablement en raison de difficultés d'accès aux distributeurs de billets.

Usage des espèces en magasin en fonction du lieu de résidence • ©IEDOM

Les paiements en ligne moins nombreux à La Réunion que dans l'Hexagone

Si les achats en ligne se sont multipliés ces dernières années, ils ne représentent encore que 5% des paiements du quotidien, hors factures d'électricité, d'eau, d'internet, etc... Dans l'Hexagone, cette proportion est de 20%, soit 4 fois plus. Cette différence s'explique par le faible nombre de services livrables à La Réunion, mais aussi par des usages numériques moins courants.

Aussi, àLa Réunion, lorsqu'il y a achat en ligne, c'est en majorité par carte bancaire. En métropole, d'autres solutions comme PayPal, iDeal ou Klarna sont davantage répandues.