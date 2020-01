Livre blanc de la sécurité intérieure, les citoyens appelés à donner leur avis

L'organisation de la sécurité, technologie, recrutement, répartition des compétences sont autant de thèmes abordés dans le formulaire soumis à la population dans le cadre des assises territoriales de la sécurité intérieure. Il permettra d’alimenter un futur livre blanc.

" La sécurité, c’est un droit fondamental. C’est un des droits les plus importants de nos concitoyens et tout le monde a son mot à dire sur la sécurité ", insiste Camille Goyet, directrice de cabinet du préfet de La Réunion

La parole aux citoyens

Définir les attentes et les moyens de la sécurité de demain

Le dernier Livre blanc date de 2011

" C’était un monde où il n’y avait pas encore eu les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, mais il n’y avait pas eu non plus d’autres crises. Il n’y avait pas eu l’ouragan Irma pour les forces de secours. Il n’y avait pas eu les escroqueries de masse sur internet, la cybercriminalité était très différente. On a aussi des mouvements sociaux qui sont particulièrement présents ", rappelle la directrice de cabinet du préfet de La Réunion.