Lo Ti Robert : découvrez les nouveaux mots créoles avec Jean-Louis Robert

Jean-Louis Robert, retrété profésér lèt, i propoz a nou, bann nouvo mo li la fabriké pou zarloriz, anlériz nout lang rényoné.

Jean-Louis Robert, otér, poèt, sé in pasioné de lang. Li èm byin jwé avek lo mo, fransé kom kréol.



Li tradwi osi bann zèv litérér fransé an kréol. I mank a li souvandéfwa, bann mo an kréol. Sépousa, li invant bann nouvo mo pou afine son traduksyon.



Zot va rotrouv tou son bann nouvo mo, dan "Lo Ti Robert"

Zot i koné, kréol rényoné sé in lang. É kom tout bann lang, li lé kapab di tout sak i ékzist : bann zobjé, bann shoz, bann zidé, bann santiman. Tousa, la lang rényoné, kréol rényoné lé kapab di. Soman pou lér, li di pa tout ankor. Dan son diksyonér na ankor bonpé la plas. I mank lo mo. Sépousa zordi, nou lé la. Nou éséy propoz dé, trwa nouvo mo. Nou va éséy fé in nouvo mo par somèn pandan in nan. Si i marsh, petèt sra in bon nafér. Petèt bann mo-la va rant dann diksyonér apré !

