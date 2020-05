Après la crise de 2001, huit femmes ont créé une société qui leur donne des ailes. En Inde, des femmes artisans protègent le monde

Après le tremblement de terre meurtrier de 2001, dans l'état du Gujarat, un groupe de femmes a décidé de remettre au goût du jour les toits de chaume traditionnels de cette région. Leur but : protéger les vivants, et gagner leur vie dignement. Nous les avons rencontrées sur leur chantier en cours, dans la région désertique du Kutch.

Chantier des villes, chantiers des champs © Photographie : Anne Bonneau

Loin. Loin des villes. Loin des villages. Dans les collines du Kutch.



Elles couvrent le toit d'une ferme. Un chantier qu'elles sont fières d'avoir obtenu et qui les attache là, durant quelques semaines. Loin des villes. Loin des villages.

Liées à la course du jour. Débutant dès potron-minet. Redescendant des toits à la nuit tombée. Avec ces pauses : le thé, un repas, notre visite qui les enchante!



Aujourd'hui, elles passeront plus de temps sur la terre à discuter avec nous qu'accrochées aux rafales de vent !

Structure tubulaire légère , panneaux de paille, de corde et de bambou : des toitures inspirées du "banga" traditionnel, ayant peu d'impact sur l'environnement, et idéales en ces climats.

Chapeau de paille! © Photographie : Anne Bonneau





Bref, le chapeau idéal, l'activité rêvée pour ces femmes actives, ces femmes fortes, ces femmes indépendantes. Un métier simple et efficace. Et dangereux aussi.



Naina parle de la peur de tomber. De la peur des incendies. De la peur des serpents qui aiment la paille.

© Photographie : Anne Bonneau

La vie parallèle © Photographie : Anne Bonneau



Et lui, il faisait sa vie en marge de cette excitation.



Un vieil homme veillant sur le champ de ricin, sur les trois vaches vivant ici sous l'arbre de la cour. Où il tire son lit de corde, dépliant son turban, le posant sur son visage et ignorant fissa le reste du monde. Plongé dans une sieste que ne tourmentent ni les rires des femmes ni leurs chants!

Eh bien, chantez maintenant! © Photographie : Anne Bonneau

Et ça se poursuit crescendo.

On enchaîne une chanson, une autre.

Oubliés les cals, les gerçures, les disputes, la fatigue. Et quand les chants cessent les rires crépitent en écho.

L'esprit d'équipe! © Photographie : Anne Bonneau Un balai est fait de plusieurs branches!

Vive comme le vent! © Photographie : Anne Bonneau





Naina est vive, rapide, drôle et futée.

Elle m'appelle, dès que Souman se met en cuisine : "sound! sound!"

Ravie de me faire tout entendre.



Durant les interviews, quand tout le monde parle à la fois, elle donne des numéros et demande aux filles de dire leur nom avant de prendre la parole. Et tout ça avec ce sourire merveilleux qui ne la quitte pas.



