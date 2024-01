Madagascar : des gradés de la Garde présidentielle inculpés pour détournement de paniers garnis

Un lieutenant-colonel, un capitaine, un major, un adjudant, sept militaires et deux gendarmes, dont des membres de la Garde présidentielle, ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire pour détournement de paniers garnis. Ces cadeaux étaient destinés au personnel administratif, pour les fêtes de fin d’année.

Ce n’est pas le casse du siècle, cependant ce fait divers au cœur de la présidence de la République fait désordre. Un lieutenant-colonel, un capitaine, un major, un adjudant, des militaires du rang et deux gendarmes (12 membres des services de sécurité de la Présidence) ont été déférés au tribunal, le 28 décembre 2023, nous apprend Midi-Madagascar. Ils ont été inculpés pour le détournement de paniers garnis destinés au personnel administratif.

Le montant global du "larcin" est anecdotique, mais la fonction des mis en cause ne passe pas inaperçue. Ce n’est pas le fruit du hasard, si les investigations, les arrestations et les gardes à vue se sont déroulées dans la plus grande discrétion. L’affaire est embêtante.

Un détournement ou une erreur ?

Du côté de la Présidence, comme du côté de la justice, la discrétion est de mise. Il est question d’une erreur de comptage, éventuellement d’une simple faute professionnelle voire d’une simple omission…

Bref, le dossier embarrasse ! Le rédacteur précise : "Il y aurait eu des éléments issus du Corps de la Police nationale parmi les inculpés, mais ces derniers n’auraient fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’aucune enquête de la part de la Brigade des Recherches."

Les prochaines semaines devraient permettre à la justice malgache de faire la lumière dans le dossier gênant.