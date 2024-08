Madagascar : deux hommes, suspectés d'avoir incendié le parc de l'Isalo, interpellés

Quatre hectares de savane et de steppe du parc national de l'Isalo ont été détruits par les flammes dans la nuit du dimanche 18 à lundi 19 août 2024.

Deux hommes ont été placés en détention, ce lundi 19 août 2024, pour avoir incendié la brousse située en bordure du parc national de l'Isalo. Avec le vent, les flammes ont échappé aux incendiaires et ont dévasté 4 hectares de steppe et de savane. Impossible de quantifier le nombre de plantes, d'insectes et de reptiles endémiques qui ont disparu dans ce feu.

Les deux hommes suspectés d'être à l'origine de l'incendie de brousse, du dimanche 18 août 2024, qui a détruit quatre hectares de steppe du parc national de l'Isalo, ont été présentés lundi au parquet d'Ihosy, écrit L'Express de Madagascar. Ils seraient également impliqués dans le feu du 3 août 2024, dont les flammes avaient été maîtrisées en lisière du parc. Malheureusement, dimanche soir, malgré l'aide des habitants du secteur, les gardes n'ont pas réussi à empêcher le feu de détruire quatre hectares d'une steppe unique au monde. À la fin de l'année 2024, le ministère de l'Environnement et les responsables du tourisme de l'Isalo doivent déposer un dossier à l'Unesco pour que ce lieu unique au monde intègre le réseau mondial des Géoparcs. Ces incendies, s'ils se multiplient, vont détruire la flore, la faune endémique de l'Isalo et le projet touristique. Des plantes, des insectes et des reptiles endémiques Le parc de l'Isalo, situé sur les hauts plateaux de la Grande île, renferme une biodiversité unique. Des chercheurs du monde entier se relaient tout au long de l'année pour étudier les plantes, les insectes, les reptiles et les petits mammifères endémiques. Cette biodiversité est en danger. Les suspects sont poursuivis pour "feux sauvages" et "carbonisation illicite". Ils ont été placés en détention provisoire précise Madagascar-Tribune. La répression judiciaire ayant des limites, les autorités tentent de développer des programmes de sensibilisation des enfants et des riverains. La protection de l'environnement est un levier économique important pour cette région éloignée d'Antananarivo. Le développement de l'écotourisme passe par la préservation du parc national de l'Isalo.

