Madagascar : deux représentants de la Somalie arrivent pour rapatrier les 48 migrants

Un diplomate et le Procureur général de Somalie sont attendus à Madagascar pour organiser le retour des 48 migrants dans leur pays. Le 2 novembre, 70 Somaliens avaient embarqué sur un navire pour rejoindre, clandestinement, Mayotte. Ils ont dérivé pendant 17 jours. 22 sont morts. Les autres, sauvés par des pêcheurs malgaches, attendent dans un gymnase d'Hell-Ville.

Un diplomate et le Procureur général de Somalie sont attendus dans les prochaines heures à Madagascar. Les deux représentants de l'État somalien ont été dépêchés sur place en urgence pour organiser, avec les autorités malgaches, le rapatriement des 48 migrants secourus au large de la Grande île sur des canots de fortune.

Au départ de la Somalie, le 2 novembre 2024, ils étaient 70 à embarquer sur le bateau des passeurs. Trois jours plus tard, ils étaient abandonnés sur des canots au large de la côte Est de l'Afrique, sans savoir où aller, sans eau et sans nourriture. Leur enfer a duré 17 jours.

22 des passagers sont décédés. Ils ont été contraints d'abandonner 17 victimes dans les eaux du canal du Mozambique. Cinq femmes sont mortes en débarquant à Nosy Iranja.

Un retour vers la Somalie

Depuis samedi, les naufragés sont hébergés dans le gymnase Camp-Vert d'Hell-Ville. Ils ont reçu les premiers soins, ont pu se réhydrater et enfin manger. Ils ne peuvent pas quitter les lieux et sont gardés en permanence par des gendarmes et des militaires, écrit L'Express de Madagascar.

Dès leur prise en charge, les naufragés ont été placés en quarantaine. Ils ont été testés pour diverses pathologies par les autorités sanitaires et les résultats sont négatifs. Les autopsies des femmes décédées en arrivant à Nosy Be ont confirmé qu'elles sont mortes de faim et de déshydratation.

"Des représentants du gouvernement somalien devraient venir pour leur rapatriement en Somalie, confie une source auprès de l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF)", confirme le site 2424.mg.