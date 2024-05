Madagascar : la corruption présumée, des douaniers, dénoncée sur les réseaux sociaux

Les autorités malgaches, le pôle anti-corruption et la direction de l'aéroport d'Ivato se lancent dans la lutte contre la corruption des douaniers.

La multiplication des messages de touristes dénonçant la corruption des douaniers à l'aéroport d'Ivato (entre autres aérogare malgache) sur les réseaux sociaux a contraint l'Etat à réagir. Le ministre de l'Économie et des Finances et des Finances, la Procureure du Pôle Anticorruption et le directeur des Douanes vont engager une lutte sans merci contre ce fléau.

Depuis des années, la corruption potentielle de fonctionnaires (des douanes, de la police ou de la gendarmerie) est évoquée par les touristes de retour de la Grande île. Cette difficulté, quasi-folklorique, faisait partie du paysage local. L'avènement des réseaux sociaux et le partage massif d'avis négatif sur le sujet ont contraint les autorités à réagir. Cette semaine, la ministre de l'Économie et des Finances, Lainkana Zafivanona, la Procureure Générale du Pôle Anticorruption, Elysée Rasoahanta, le directeur général des Douanes, Lainkana Zafivanona et une représentante du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) se sont rendus à l'aéroport d'Ivato pour annoncer un plan d'action, écrit 2424.mg. L'accueil et le départ des touristes sont primordiaux En préambule, après avoir annoncé la volonté de l'Etat, aidé par la justice, d'éradiquer ces pratiques d'un autre temps, le Directeur général des douanes, Ernest Zafivanona Lainkana, a sensibilisé ses agents, étant à la porte d'entrée et de sortie du pays. Ils sont le premier et le dernier interlocuteur des voyageurs. Désormais, un livret concernant la réglementation douanière va être délivré aux touristes. Ils pourront alerter la direction des Douanes sur un numéro vert (le 360) et via Internet : assistance@douanes.mg. Samedi 11 mai 2024, le ministre de la Sécurité publique et le Contrôleur général de la Police, Herilala Rakotoarimanana ont assisté à une opération de contrôle. Des agents ont été contrôlés en flagrant délit. Des enquêtes sont en cours et des sanctions vont être prononcées, révèle Midi-Madagascar.

