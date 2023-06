Madagascar : la région Réunion et le gouverneur de Boeny signent un partenariat pour construire un lycée

La présidente de la région Réunion, Huguette Bello, a multiplié les rencontres sur la Grande île pour renforcer la coopération décentralisée. Un partenariat a été signé avec la région de Boeny, dans le Nord-Ouest, pour la construction d’un lycée technique porté par l’ONG "École du Monde".

Fabrice Floch •

La visite de la présidente de la région Réunion, Huguette Bello à Madagascar, entamée dimanche 18 juin 2023, a abouti à la signature d’un accord avec le gouverneur de la région de Boeny, Moktar Andriatomanga, pour la construction d’un lycée technique.

La chambre consulaire réunionnaise va financer avec l’ONG "École du Monde" la sortie de terre de cet établissement. Un choix justifié pour l’élue réunionnaise : "Nous sommes extrêmement fiers d’être partenaires de ce projet. La jeunesse malgache a le droit à un avenir. Comme la nôtre et comme toutes les jeunesses du monde. L’éducation est la première des priorités. À la Réunion comme à Madagascar", écrit Madagascar-Tribune.

Partenariat renforcé en faveur de la Francophonie



Au cours de ce séjour, outre les rencontres officielles et l’annonce en 2024 de la tenue d’assises en faveur de la coopération décentralisée, il a également été beaucoup question de relancer la francophonie.

La présidente de région a rencontré l’Ambassadeur en charge l’Organisation Internationale de la Francophonie dans l’océan Indien, Léonard-Emile Ognimba. Au cœur de leurs discussions, l’importance de défendre cette langue commune aux pays de la zone pour renforcer la coopération, mais aussi la mobilité des jeunes Réunionnais dans les îles voisines.

Ce voyage et l’agenda de la présidente de la région Réunion avaient été minutieusement préparés depuis le mois de février 2023. La Réunion, La France et Madagascar espèrent renouer des liens afin de relancer la coopération régionale en faveur de la santé, l’éducation, l’artisanat, l’agriculture, l’écologie et la sécurité.