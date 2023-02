Madagascar : le BNGRC estime que le cyclone tropical intense Freddy pourrait toucher 327 800 personnes

Le redoutable cyclone tropical intense Freddy va atterrir en fin de journée, ce mardi 21 février 2023. Il va perdre en intensité en traversant Madagascar avant de se renforcer dans le canal du Mozambique et de se diriger vers le pays du même nom. Le BNGRC estime que 327 876 personnes seront potentiellement sinistrées.

Madagascar attend l’arrivée du cyclone tropical intense Freddy. À 7 h, le système était à 370 km au secteur Ouest-Nord-Ouest La Réunion et se dirigeait en direction de la côte Est-Sud-Est de la Grande île à 37 km/h. Le météore devrait aborder la terre ferme dans la soirée au Nord de Mananjary, écrit Météo-France La Réunion.

Ce mardi matin, les vents sur mers étaient, en moyenne, estimés à 165 km/h. Dans le mur de l’œil, les rafales atteignent 230 km/h.

Freddy était positionné par les points : 20° Sud et 51° 9 Est.

Madagascar et le Mozambique se préparent



La station du Chaudron suit les phénomènes dans toute la zone et tente d’apporter son aide à tous les services des pays voisins. Les spécialistes alertent les habitants de Madagascar et du Mozambique. S'ils sont installés sur la trajectoire du cyclone, le danger de ce météore est réel. Ils doivent absolument en prendre conscience.

Il se déplace très rapidement. En cas de doute concernant votre habitation ou des difficultés pour rejoindre un centre d’hébergement, si vous êtes confrontés à des difficultés, il est préférable de prévenir et donc de se protéger dans un abri sûr.

Le Bureau de gestion des risques mobilisés



Compte tenu des prévisions, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes estime que 65 000 foyers, soit 327 876 personnes pourraient être sinistrées.

L’année dernière, Batsiraï, cyclone moins puissant, avait durement éprouvé la région Nord de Mananjary. Un passé récent qui permet de prévoir les dégâts éventuels.

Freddy va arriver sur une zone fragilisée. Les régions d’Atsinanana, de Vatovavy, de Fitovinany, d’Atsimo Atsinanana, de Vakinankaratra, d’Amoron’i Mania, de Matsiatra Ambony, d’Ihorombe et le district d’Anosibe An’Ala sont en alerte jaune.

Les localités plus à l’Ouest ont été placées en alerte verte lundi soir : il s’agit des régions d’Analamanga, d’Itasy, et de Menabe, ainsi que les districts de Moramanga, de Beroroha, d’Ankazoabo, de Sakaraha, de Morombe, et de Toliara I et II, précise 2424.mg.