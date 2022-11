Madagascar : le député retourne en prison

Ce député malgache, déjà condamné à 5 ans de prison en 2019, a été à nouveau incarcéré, ce vendredi 25 novembre 2022. Il est poursuivi pour tentative d’assassinat, menace verbale de mort et vol à main armé.

Cet élu malgache à la réputation sulfureuse, est-il coupable des faits pour lesquels il est poursuivi ? En attendant, cette nouvelle réponse judiciaire, on peut s’étonner que le présumé coupable de tentative d’assassinat, menace de mort et vol à main armé, puisse encore être un représentant du peuple au sein de l’Assemblée nationale.

En 2017, déjà, il est visé par une enquête judiciaire pour avoir "coopéré" avec des dahalo afin de détourner l’eau destinée à une rizière écrit Midi-Madagascar, le 20 février de cette année là.

Deux ans plus tard, jugé coupable, il est placé en détention pour 5 ans. Cette incarcération ne va pas durer. Sans qu’un magistrat ne se prononce, il bénéficie d’un régime de main-d’œuvre pénale (MOP).

Ce feuilleton va animer les bancs de l'Assemblée nationale, durant près de deux ans. La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) est invitée à se prononcer et déclarer cet élu démissionnaire nous apprend Midi-Madagascar (le8 février 2020), mais rien ne l'atteint. Il est encore et toujours député en 2022.





L’ultime épisode ?

Ce genre de dossier qui abîme la démocratie et la crédibilité des hommes politiques semble sans effet sur les électeurs. Pourtant, est-ce si simple ? Entre clientélisme et coup de force, certains "représentants du peuple", ne tiennent pas leur prétendue légitimité de votes libres et éclairés.

Ce n’est pas par hasard, si ce week-end, le procureur de la République d’Antananarivo a confié l’instruction de cette affaire sensible au doyen des juges. Vendredi 18 novembre 2022, Ludovic-Adrien Raveloson est interpellé et immédiatement placé en détention provisoire.

Sous bonne garde, ce week-end, il est amené à l’hôpital de Tana. C’est là, que le magistrat lui a signifié son inculpation pour tentative d’assassinat, menace de mort et vol à main armé. Avent de quitter le suspect, le juge lui a indiqué qu’il était désormais sous mandat de dépôt, nous apprend L'Express de Madagascar.

Au cœur de cette nouvelle affaire, une tentative de meurtre du procureur de la République de Morondava. Il avait payé un mercenaire, selon des conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs.