Madagascar : le Président appelle à l'unité nationale lors des festivités de l'indépendance

Ce soixante-quatrième anniversaire de l'indépendance de Madagascar restera marqué par l'appel à l'unité nationale du président de la République, Andry Rajoelina. Devant les forces armées et la foule massée dans le stade Barea, le chef de l'exécutif a demandé de tourner la page des élections. Une invitation, qui prend de l'importance, la veille de l'officialisation des législatives.

"Il est temps de s’unir et de faire preuve de solidarité pour développer notre pays", a déclaré le président de la République, Andry Rajoelina, lors de sa prise de parole devant les militaires et la foule venue assistées au défilé dans le stade Barea, nous apprend Midi-Madagascar.

La veille de la proclamation des résultats officiels de l'élection législative prend plus d'ampleur. Au lendemain du scrutin, opposition et majorité s'accusaient mutuellement de corruption. Le nombre de recours déposé à la Haute Cour constitutionnelle n'avait jamais été aussi nombreux.

L'officialisation des résultats par les magistrats de la HCC étant prévue, ce jeudi 27 juin 2024, tous les observateurs redoutent des manifestations dans la capitale. Le Chef de l'État a invité les forces armées qui venaient de défiler "à défendre la souveraineté nationale et l'État souverain", titre 2424.mg.

1 000 requêtes déposées après l'élection législative

Seize jours se sont écoulés depuis le 11 juin 2024 et la proclamation des résultats provisoires de l'élection législative par la Commission électorale nationale indépendante. Dès le lendemain, les magistrats de la Haute Cour constitutionnelle se sont penchés sur les recours. Un travail titanesque compte tenu du nombre de griefs soulevés par les candidats de la majorité, de l'opposition et indépendants. C'est d'ailleurs la raison principale. Selon une indiscrétion recueillie par L'Express de Madagascar, la HCC a reçu plus de 1 000 requêtes.

La situation est tendue dans trois districts. Les candidats de Mahajanga I, Mahajanga II et Faratsiho ont pu plaider en audience publique devant les magistrats. Les écarts sont réduits et la décision finale est donc particulièrement attendue.