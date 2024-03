Madagascar : les écoles de Tamatave fermées suite aux inondations

Le Nord et le Nord-Est de Madagascar subissent depuis samedi les fortes pluies liées à Gamane. Les écoles sont fermées, depuis lundi, à Tamatave.

Partager :

La côte au vent de la Grande île est impactée par la perturbation tropicale située à une centaine de kilomètres dans le secteur Nord-Nord-Est. La dépression tropicale s'est organisée et renforcée. Elle est devenue une tempête tropicale. Elle est à l’origine de pluies diluviennes et des inondations qui affectent les villes et villages côtiers.

La ville portuaire de Toamasina (Tamatave), comme l’ensemble des districts du Nord et du Nord-Est de Madagascar, subit les affres météorologiques de la dépression, devenue ce mardi matin, une tempête tropicale. Le temps s'est fortement dégradé samedi soir dans la région de Tamatave. La sous-préfecture de la côte Est vit au rythme des averses tropicales. Elles se sont intensifiées avec le rapprochement du météore. Compte tenu du nombres de routes impraticables, de stations-service fermées et de maisons inondées, le préfet, Jean-José Ambinintsoa a annoncé ce lundi 25 mars 2024, que : "Les cours sont de nouveau suspendus dans la région. La reprise dépendra de la météo", nous apprend 2424.mg. Gamane responsable de la dégradation du temps

Les fortes pluies associées à la tempête tropicale Gamane sur la région de Sava, les districts d’Antsiranana I et II, de Maroantsetra, de Soanierana Ivongo et de Sainte-Marie compliquent sérieusement les déplacements. Il est conseillé aux habitants de ces secteurs de rester chez eux. Les services météorologiques ont enregistré 80 mm de pluie en 24 heures. On attend 120 mm jusqu’au 28 mars 2024. La tempête tropicale située à un peu plus de 100 km dans le Nord-Nord-Est de Madagascar s’est rapprochée pendant la nuit, écrit L’Express de Madagascar. Elle devrait prendre la direction de l’Est et s’éloigner en se renforçant dans la journée de mercredi, indique les sites météorologiques des pays de la zone.

Partager :