Madagascar : les lycéens manifestent pour la reprise des cours

L'éducation nationale de Madagascar est confrontée à une pénurie de cours dans les lycées professionnels (LTP), faute de professeurs. Mardi, les élèves d'Alaboria sont allés à la rencontre des lycéens, des autres établissements de la capitale, pour manifester et exiger la reprise des cours.

Fabrice Floch •

Des lycéens inquiets pour leur avenir

Le cadeau de fin d'année à l'origine de la grève

Le cortège de lycéens participant à la manifestation, qui a eu lieu mardi à Tananarive n'a cessé de grossir au fil des heures et du parcours des élèves du lycée technique professionnel d'Alaboria. Ces étudiants sont privés de cours depuis la rentrée des classes et la fin des vacances de Noël. Leurs professeurs sont en grève pour protester contre la répartition du cadeau financier de fin d'année, du président de la République, aux différentes administrations du pays. Les grévistes dénoncent la répartition des sommes allouées. Les fonctionnaires du ministère comptent conserver le pactole.En attendant une sortie de crise, les lycéens attendent la poursuite des cours et voient la fin de l'année et les examens approcher à grands pas. Ils sont inquiets en voyant le retard qui s'accumule et se demandent comment ils vont pouvoir atteindre la fin du programme.Mardi soir, le ministère a souligné à Madagascar-Tribune que des négociations avaient été engagées avec les professeurs en grève.Les enseignants assurent, pourtant, qu'ils ne reprendront pas le chemin vers les salles de classes tant que le président Andry Rajoelina n'aura pas tranché ce conflit avec les fonctionnaires du ministère central, des directions régionales et des circonscriptions scolaires. Ces derniers affirment être les seuls bénéficiaires de la somme de 65 000 ariary, le cadeau présidentiel de fin d’année. Une vision que ne partagent pas du tout les grévistes. Pendant ce temps, les lycéens attendent !