Mal-logement : 100 000 personnes concernées à La Réunion

La Fondation Abbé Pierre dresse son bilan annuel de l'état du mal-logement à La Réunion. Aujourd'hui, dans les 24 communes de l'île, plus de 100 000 personnes sont mal logées. A quelques jours du second tour des municipales, la Fondation propose aux futurs élus de signer un contrat d'engagement.

La précarité et la difficulté d'accès au logement

Le mal-logement : une responsabillité citoyenne collective

Les personnes dépourvues de logement personnel

Les mauvaises conditions d’habitat

Les difficultés d’accès au logement

Les difficultés de maintien

Les blocages dans la mobilité résidentielle

La lutte contre le mal-logement doit être érigée en priorité politique majeure

Prêt·e·s à faire de La Réunion une île plus solidaire envers les personnes les plus précaires afin de ne plus laisser personne vivre à la rue, en squat ou dans un taudis ?

Prêt·e·s à faire de La Réunion un territoire exemplaire où plus aucune personne ne sera contrainte de vivre à la rue ou de s’y retrouver suite à une expulsion locative sans solution de logement ?

Prêt·e·s à faire de La Réunion un territoire où il y aura suffisamment de logements abordables dans toutes les communes, tant dans le parc social que dans le parc privé ?

Prêt·e·s à faire de La Réunion un territoire où il n’y aura plus aucun logement indigne au niveau communal ?

Prêt·e·s à défendre le droit au logement au pays des droits de l’homme, pour garantir à chacun la possibilité d’avoir un toit, « un chez soi », un logement digne et décent ?

L’Île de La Réunion, qui compte 850 727 habitants, est confrontée à une situation de précarité importante. Le taux de pauvreté est decontreà l’échelle nationale en 2015. Ainsi, La Réunion est le troisième département de France comptant le plus grand nombre de personnes vivant avecLe revenu médian annuel en 2015 est depar unité de consommation, contreen France métropolitaine. Les revenus des 10 % des plus démunis plafonnent àmensuels contreau niveau national. La ministre de l’Outre-Mer, Annick Girardin, a rappelé à la suite du mouvement des gilets jaunes que La Réunion est « l’un des territoires les plus inégalitaires entre ceux qui touchent le plus et ceux qui touchent le moins».Le niveau de précarité conduit inévitablement à des difficultés d’accès ou de maintien dans un logement adapté, faute de revenus suffisants face aux coûts du logement, de l’alimentation, des transports et des autres dépenses essentielles pour subvenir aux besoins du quotidien. Dans ce contexte, la Fondation Abbé Pierre estime que plus desont touchées par le mal-logement : sans-abrisme, difficultés d’accès et de maintien dans le logement, habitat indigne, blocages dans la mobilité résidentielle... le mal-logement est présent sous toutes ces différentes formes dans les 24 communes de l’île.Chaque année, la Fondation Abbé Pierre analyse le mal-logement sous le prisme de 5 figures principales :La Fondation Abbé Pierre propose 5 engagements et des objectifs concrets à mettre en œuvre par les Maires et/ou Présidents d’intercommunalité pour lutter activement contre le mal-logement et permettre à chaque citoyen de vivre dans un logement digne et décent, adapté à ses besoins et ses ressources. Ces 5 engagements forment un contrat que la Fondation Abbé Pierre est prête à signer avec les communes et ou les intercommunalités volontaristes qui le souhaitent. Si nécessaire, la Fondation Abbé Pierre pourra accompagner les communes signataires dans la mise en œuvre des objectifs définis.Ainsi, la Fondation Abbé Pierre demande aux nouveaux Maires et Présidents d’intercommunalité, et plus largement à l’ensemble des citoyen·ne·s, s’ils sont prêt·e·s à relever ces défis ?

Rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre juin 2020