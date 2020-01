Maurice : avis de fortes pluies et fermeture des écoles

L'île Maurice est copieusement arrosée depuis le début de la semaine. Ce mercredi 22 janvier 2020 à 4h15, les services météorologiques de l'île sœur ont émis un nouvel avis de fortes pluies. Cette alerte étant valable, jusqu'à 16h, le ministère de l'Éducation a suspendu les cours.

Fabrice Floch •

L'accumulation des précipitations inquiète

©Capture d'écran image radar Météo-Maurice ...

Si La Réunion est relativement épargnée, par les bandes nuageuses chargées de pluie qui circulent dans la région depuis le début de la semaine, l'île Maurice, elle, a les pieds dans l'eau. Les avis de fortes pluies se succèdent. Le dernier a été diffusé, ce mercredi matin à 4h15.Il devrait prendre fin, où être renouvelé, à 16h. Pour limiter les risques liés aux déplacements des élèves, le ministère de l'Éducation a annoncé que les écoles, collèges, lycées et université resteront fermés comme l'indique le communiqué repris par IonNews Dans les derniers bulletins, les météorologues mauriciens expliquent que les conditions atmosphériques, à l'abord de l'île, sont favorables à la formation rapide de nuages actifs susceptibles d'apporter des précipitations importantes, voire porteurs d'orages.Compte tenu des cumuls de pluie déjà enregistrés, le risque d'inondations est élevé. Les relevés pluviométriques de la nuit, sans être exceptionnels, ne peuvent être ignorés. Ils sont de 0,7 mm à Plaisance et 0,4 mm à Vacoas, Moka, Albion, Le Morne et Mon Bois écrit Le Mauricien