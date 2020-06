Maurice : un couple appelle à l'aide pour faire hospitaliser son bébé en France

Un jeune couple mauricien, parents d'un enfant de trois ans et d'un bébé de 2 mois, lance un appel à l'aide. Leur nourrisson souffre d'une malformation cardiaque très grave. L'opération pour le sauver doit avoir lieu en France. Elle coûte 50 000 €. Une somme énorme qu'ils n'ont pas.

C'est une question de survie pour le bébé

Comment rester insensible à cet appel à l'aide d'un couple mauricien qui cherche à sauver leur bébé, victime d'une malformation cardiaque.Tout espoir n'est pas perdu, l'opération est possible. Elle doit avoir lieu en trois phases. Si, les deux dernières peuvent être réalisées dans l'île sœur, la première intervention nécessite le transport du nourrisson vers la France.Le coût global du séjour est de 50 000 €, soit 2 millions 250 000 roupies mauriciennes explique le père du nourrisson : "Seuls, nous ne pourrons pas le faire, c'est pour cela que nous demandons l'aide tout un chacun".Ils ont sollicité les services de santé de l'île sœur, mais leurs démarches sont restées vaines. L'île Maurice a des accords hospitaliers avec l'Inde, mais les frontières du puissant voisin sont pour l'instant fermées et aucune date de réouverture n'a été fixée. Le bébé a deux mois, pour l'instant, il se porte bien, mais les jours passent et l'opération va devenir indispensable. C'est une question de survie pour ce nourrisson.Les parents d'Hidden ont enregistré et diffusé leur message grâce à Defimedia . Une structure qui fera le lien entre les bonnes volontées individuelles ou associatives et les parents.