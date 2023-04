Maurice-Covid 19 : affaire du Molnupiravir, le dossier devant la Cour fin avril

À Maurice, comme ailleurs, le Covid 19 a provoqué une crise sanitaire et économique sans précédent. La gestion de cette urgence, aura-t-elle des répercussions judiciaires ? L’achat de Molnupiravir par l’île sœur est entre les mains de la justice. Fin avril 2023, elle statuera sur la suite à donner aux investigations. Le principal accusé met en cause ses supérieurs.

L’affaire de corruption supposée, lors de l’achat en urgence de Molnupiravir par l’île Maurice, va-t-elle toucher des hauts responsables du ministère de la Santé ? Cette réponse dépend de la décision concernant la motion de radiation des charges de corruption déposée par la défense de Brijendrasingh Naeck, "principal pharmacist" du ministère de la Santé.

Cet homme est pour l’heure l'unique suspect dans ce dossier. Il aurait favorisé l’achat du Molnupiravir (médicament indispensable dans la lutte contre le Covid 19) auprès de la compagnie CPN Distributors sans prendre en compte les offres des autres soumissionnaires.

Cette version des faits est désormais clairement contestée par l'ex pharmacien en chef du ministère. Il déclare avoir informé ses supérieurs qu’il était possible de se fournir à un prix plus avantageux auprès d’autres importateurs, écrit sur son site Radio One.



L’affaire éclate en décembre 2021



Le dossier du Molnupiravir fait la une de la presse mauricienne, fin décembre 2021. Cette affaire, en pleine crise Covid et à quelques jours de Noël, passe presque inaperçue. Quelques articles et puis, les publications reprennent, un article chasse l'autre.

Pourtant, les 15 et 16 décembre 2021 le ministère de la Santé est fébrile en voyant débarquer dans ses locaux les inspecteurs de l’ICAC (Service de lutte contre la corruption à l’île Maurice). Pendant deux jours, ils perquisitionnent les bureaux et saisissent les documents relatifs au Monulpiravir commandé auprès de CPN Distributors Ltd.

Pour mémoire, le différentiel entre les fournisseurs était colossal. Les importateurs écartés, proposaient la gélule de Molnupiravir 0,40 $ contre 1,65 $ chez CPN Distributors.

Pour l’instant, l’exécutif est hors de cause. La démarche de la défense de Brijendrasingh Naeck, implique-t-elle un simple changement de stratégie ou des révélations. La réponse tombera le 27 avril 2023.