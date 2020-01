Maurice : importation en urgence de 115 tonnes de légumes après les intempéries

Fabrice Floch •

Des légumes pour le carême du mois de février

L’île Maurice est à la recherche de 115 tonnes de légumes. Les autorités viennent de lancer un appel d’offres pour acheter au plus vite 50 tonnes de choux, 50 tonnes de carottes et 15 tonnes de haricots. Cette démarche des autorités est due à l’explosion des prix. Calvinia et les fortes précipitations qui ont affecté l’île sœur à la fin de l’année 2019 et au début du mois de janvier 2020 ont détruit de nombreuses cultures.L’Etat mauricien s’est engagé à leur venir en aide au plus vite. Les responsables ont également assuré leurs délégués du contrôle des prix de vente des produits importés afin que les producteurs locaux ne soient pas pénalisés.Ces importations étaient indispensables à l’approche des fêtes du Cavadee et de Mahashivatri qui sont célébrées au mois de février. Pendant cette période, comme les chrétiens à Pâques, les fidèles tamouls suivent un carême très strict. Avant de rendre hommage aux divinités, les pratiquants se nourrissent exclusivement de légumes.Le ministre de l’Agro-industrie de l’île Maurice est conscient de cette obligation. Il s’est engagé à répondre à leurs attentes. Les premières livraisons de légumes arriveront fin janvier. Il a également précisé qu’il fallait être patient avant d’acheter des légumes locaux. 40 % de la production a été impactée.