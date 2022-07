Maurice : l'Inde poursuit ses grands travaux sur Agaléga

Que se passe-t-il réellement sur Agaléga ? Cette question intéresse de plus en plus nos voisins. Des grands travaux entrepris par l'Inde sont en cours sur la petite île mauricienne. Officiellement, ils permettront de développer le tourisme et officieusement, ils sont destinés à l'installation de l'armée indienne.

Fabrice Floch •

Loin des yeux, loin des yeux ! La formule est facile, cependant elle résume parfaitement, la situation d'Agaléga. Cet archipel, de deux îles, est situé à 1 064 km au Nord de l'île Maurice, à qui il appartient. Il comptait, lors du dernier recensement en l'an 2000, 289 habitants.

Depuis cette date, la population a fortement augmenté. En 2019, les Agaléens voient débarquer, une armée de travailleurs hindous. Plus de 300 ouvriers vivent désormais sur place. Ils étaient chargés, au départ, de construire un ponton et une grande piste d'atterrissage. Ce qui est fait !

Pourtant, ils sont toujours là, et désormais, des bâtiments sortent de "terre" (du sable).

Officiellement, quand le gouvernement avait été invité à répondre à la rumeur de la future implantation de l'armée indienne, l'exécutif mauricien avait expliqué que ces infrastructures étaient destinées à développer le tourisme sur l'archipel.

Des policiers mauriciens dépêchés sur place

Trois années sont passées et les ouvriers venus d'Inde se succèdent. Plus de 300 vivent dans des baraquements sur le chantier, interdit au public. Ce n'est pas sans incidence ! Des tensions ont obligé, l'île Maurice à dépêcher sur place des policiers. En mai dernier, le Dornier de l'île sœur se posaient en urgence, suite à une bagarre extrêmement violente entre ouvriers. Le petit centre de secours d'Agaléga ne pouvait pas répondre à la demande de soins.

Un mois plus tôt, ces employés étaient en grève pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils vivent et travaillent. À deux reprises, des précédents travailleurs ont refusé de prolonger leur séjour et ont demandé à être rapatrié vers l'Inde. Ils n'ont pas un jour de repos et passent leur séjour à travailler. Leur seul divertissement, expliquent-ils : l'alcool ! Lire, le 18 mai 2022, L'Express de Maurice.

Quel avenir pour l'archipel ?

Les Agaléens s'interrogent sur leur avenir et le sort réservé à leurs îles. L'exemple des Chagos inquiète. Nous ne sommes plus en 1970 et il est plus difficile de masquer la réalité des faits, cependant quel est le vrai projet négocié entre l'Inde et l'île Maurice ? La réponse, à cette interrogation, est urgente. Sur place, on attend d'être formé aux métiers de l'hôtellerie, de la sécurité ou à la manipulation des bagages, dans un aéroport ou dans un hôtel. Un souhait légitime, si le développement touristique est à la base de ces grands travaux.

A ce sujet, une vidéo dévoile la construction de grands bâtiments. Les habitants aimeraient comprendre à quoi ils sont destinés. Ces hangars de fer et de béton sont censés accueillir et quoi ? Une question relayée par L'Express de Maurice, ce 7 juillet 2022.