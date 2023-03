Maurice : la FIFA menace l’île sœur d’exclusion et de fermer l’Académie du Liverpool FC

Partager :

Dans un courrier du 8 mars 2023, la FIFA aux instances footballistiques exige de Maurice de se conformer au règlement international. La ligue et les clubs dépendent de la Mauritius Football Association et non, du ministère des Sports. Si dans huit jours, la situation perdure, l’île sœur sera exclue de la FIFA et l’Academy du Liverpool FC possiblement de fermer.

C’est une véritable bombe qui vient de retentir dans le monde du ballon rond à l’île Maurice, avec des résonnances internationales inattendues. Pour des raisons pour le moins étonnantes, le ministère de l’Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs (MAJSL) a décidé de dissoudre le comité directeur de la Mauritius Football Association (MFA). Au début du mois, le ministre expliquait que la gestion globale de ce sport était désormais confiée à un Comité temporaire, précise L’Express de Maurice. En clair, la MFA disparaît et le foot mauricien dépend indirectement de l’exécutif. Cette ingérence éventuelle, des instances politiques dans la gestion des clubs est clairement pointée du doigt par la FIFA. Les clubs doivent être indépendants des politiques Pourtant, en présentant son projet, le ministre affirmait que cette réorganisation était validée par la fédération internationale ? A priori, ce n’est pas le cas. Le courrier du directeur des services aux associations membres, Jean-Marie Kenny, en date du 8 mars 2023 est limpide. L’île Maurice dispose de huit jours pour se conformer aux règlements de la Fédération internationale de football association sous peine d’exclusion, confirme Défimédia. Pour inviter l’île Maurice à réagir très rapidement, Jean-Marie Kenny informe l’exécutif de l’île sœur que les instances s’intéressent à l’International Academy Mauritius. Une enquête va être diligentée afin de vérifier l’âge des joueurs recrutés. L’académie mauricienne du Liverpool FC menacée Pour mémoire, en 2019, l’île Maurice a signé un partenariat avec la Liverpool FC International Academy pour trois ans. La LFCIA a injecté 108 millions de roupies dans ce projet. Si la FIFA constatait des entorses au règlement concernant le recrutement de mineur, de l’âge des académiciens, etc. Elle pourrait demander la fermeture de cette structure, voulue par Pravind Jugnauth. Tout le monde a en mémoire, les photos du Premier ministre à Anfield.

Comment vont réagir les instances mauriciennes ? La réponse devrait être connue avant le jeudi 16 mars 2023. 20230308 FIFA to MFA_temporary Committee by Fabrice Floch on Scribd

