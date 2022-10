Maurice : la mère et ses deux filles emménagent dans un appartement

Un coin de ciel bleu s’est ouvert pour la mère et ses deux fillettes qui vivaient sous une tente à flanc de montagne à Vallée-Pitot depuis le début du mois de septembre. Elles ont pris possession, lundi, d’un appartement à Dagotière. Le logement est flambant neuf et dispose de tout le confort.

Fabrice Floch •

C’est la bonne nouvelle de ce début de semaine ! La jeune mère de famille, 29 ans, qui vivaient sous une tente avec ses deux filles, âgées de 6 et 8 ans, depuis le début du mois de septembre 2022, ont désormais un toit.

La remise des clefs par le député Travailliste, Ousmane Mohamed, a eu lieu lundi après-midi. Cet événement n’est pas anecdotique en cette période de pré saison cyclonique. La menace est encore loin, mais elle se précise avec l’élévation des températures.

Au-delà de cette réalité factuelle, comment demeurer insensible au sort des deux fillettes. Elles sont scolarisées. Comment étudier convenablement à 6 et 8 ans quand on vit dans la rue ?

Veuve depuis 6 ans, la mère de famille et ses deux filles vivent sous une tente depuis le début du mois de septembre, faute d'argent • ©Capture d'écran Défimédia

Un enchaînement d’accidents



Il est toujours facile de juger, et même de condamner, l’absence de réaction d’un homme ou d’une femme qui ne parvient pas à reprendre en main les rênes de son existence. Adulte, on est censé être en capacité de faire face et de réagir. Cependant, les circonstances et la multiplication des accidents peuvent paralyser, inhiber, tétaniser.

Cette main tendue, cet appartement de 60 m2, flambant neuf, à Dagotière va leur permettre de se projeter vers demain. La mère et ses filles n’oublieront rien du passé, mais elles pourront désormais écrire les pages blanches de leur avenir en toute quiétude.