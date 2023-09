Maurice : la veuve, du capitaine du Sir-Gaëtan, attend toujours des réponses depuis trois ans

Le naufrage du remorqueur Sir-Gaëtan demeure une plaie ouverte pour les proches des trois marins décédés et du capitaine disparu. Cet accident s’était produit en fin de journée, le 31 août 2020, au large de Poudre-d’Or. Depuis cette date, les familles des quatre victimes attendent des réponses. Les résultats de l’enquête demeurent confidentiels.

Fabrice Floch •

Les raisons du naufrage, du remorqueur Sir-Gaëtan, seront-elles connues, un jour ? L’interview de l’épouse, du capitaine emporté par les flots à la barre de son navire, permet d’en douter.

La veuve révèle être sans la moindre nouvelle des conclusions des investigations sur la tragédie qui a coûté la vie à trois marins et qui a emporté son mari. "Nanié ziska zordi", confie-t-elle, ni les autorités portuaires, ni le gouvernement n’ont fourni la moindre information sur les circonstances et les causes de l’accident.

Les employeurs du capitaine du Sir-Gaëtan ont proposé de verser six années de salaire en "compensation". L’avocat de la famille lui a demandé de ne pas accepter cette somme. Certes cet argent manque pour vivre au quotidien, mais en acceptant ce "défraiement", elle renoncerait à l’action judiciaire, nous apprend L’Express de Maurice.

Le fils du disparu a dû stopper ses études. Il voulait devenir pilote. Ils vivent grâce à sa maigre pension de veuve.



Un remorqueur vétuste



L’accident survenu le 31 août 2020 aurait pu être évité en prenant en compte les incidents rencontrés quelques semaines plus tôt. Le 8 août 2020, le Sir-Gaëtan doit tracter la barge l’Ami-Constant à proximité du Wakashio. Le 25 juillet, le vraquier s’est échoué sur le récif de la Pointe-d’Esny. Du fuel lourd s’échappe de ses réservoirs dans l’océan.

Au cours de cette mission, un incident survient. Le remorqueur reste trois jours en mer, avant de passer le relais à un autre navire. Il rentre à quai où il demeure jusqu’au 31 août.

Finalement, le matin du 31 août, le bâtiment quitte la rade de Port-Louis pour récupérer la fameuse barge l’Ami-Constant. Sur le chemin du retour, l’amarre du remorqueur cède. Que se passe-t-il à ce moment précis ? Impossible de répondre à cette interrogation.

La masse métallique contenant le fuel du Wakashio percute le remorqueur. Le Sir-Gaëtan sombre par 40 mètres de fond emportant le capitaine