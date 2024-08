Maurice : le "Gâteau Marie" sur toutes les tables de l'île sœur

À l'île Maurice, comme à La Réunion, les fêtes religieuses sont synonymes de partage et de spécialités réservées pour l'événement de la journée. Ce 15 août 2024, les Mauriciens se font un honneur d'offrir en dessert un beau "gâteau Marie". Ce "cake" aux couleurs de la vierge est l'incontournable des festivités consacrées à la Vierge.

Le "gâteau Marie", blanc et bleu ciel" est le dessert qui clôturera le repas de ce jeudi 15 août 2024. Après cette fête catholique consacrée à la mère du Christ et la traditionnelle messe matinale, les familles se retrouvent pour partager le repas de midi et surtout la fameuse pâtisserie.

Une génoise, beaucoup de crème au beurre, du sucre, un peu de vanille et du colorant alimentaire bleu permettent de réaliser cette gourmandise.

Cette friandise est offerte aux voisins qu'ils soient chrétien, juif, taoïste, bouddhiste, tamoul ou musulman, comme l'explique à IonNews le Père Jean-Maurice Labour.

Pour la Recette

Pour vous lancer dans la confection d'un "gâteau Marie" pour 5 à 6 convives, il vous faut :

265 gr de beurre

200 gr de sucre

5 œufs une cuillère à café d'extrait de vanille, vous pouvez aussi utiliser des pépites de chocolat, des raisins secs ou des zestes d'orange, voire les quatre

et 255 g de farine autolevante (farine à gâteaux)

Pour la crème au beurre, prévoyait :

3 tasses de sucre en poudre

1/2 tasse de beurre

2 cuillères à soupe de crème liquide

1 cuillère à soupe d'extrait de vanille

Enfin pour le matériel :

Un batteur électrique

Un moule de 17 cm

et un four. Cette liste des ingrédients est proposée par Défimédia

Vous êtes partant ?