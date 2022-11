Maurice : noyade au Bassin-Ferrailles, les victimes avaient 19 ans

Les corps des deux jeunes, âgés de 19 ans, ont été remontés du fond du Bassin-Ferrailles, mardi peu après 17h. Leedish Ittoobah et de Ravnish Rammah avaient plongé ensemble. Ils ont disparu sous les yeux de leurs amis qui ont donné l’alerte. Malheureusement, les secouristes n’ont pu que constater les décès.

Mardi après-midi, un groupe de sept jeunes mauriciens décide de passer la fin de journée au Bassin-Ferrailles, dans la région de Chamouny, au Sud de l’île Maurice.

Vers 17h, deux d’entre eux sautent dans l’eau douce et fraîche du Bassin-Ferrailles. Ils disparaissent !

Choqués, leurs amis donnent rapidement l’alerte, mais il est trop tard. Il est plus de 17h quand les sapeurs-pompiers de l’île sœur remontent les corps sans vie de Leedish Ittoobah et de Ravnish Rammah. Il est fort probable que les deux jeunes hommes aient été victimes d’hydrocution.

Une autopsie a été pratiquée dans la nuit par le médecin légiste afin de confirmer la thèse accidentelle. Le décès est dû à la noyade, écrit Défimédia.





À Maurice comme à La Réunion, tous les ans des baigneurs se noient dans les bassins en eau vive. Les messages de prudence et les panneaux limitent les tragédies, mais ne parviennent pas à les éradiquer.

Comment interdire à la population locale et aux touristes de ses îlots de verdure et de fraîcheur ?

Mardi, le groupe de collégiens et d’universitaires, âgés de 15 à 22 ans s’est installé au bord du bassin vers 15h30. Après avoir pris un "goûter". Ils ont décidé de se baigner. Leedish Ittoobah et de Ravnish Rammah se sont directement jeté à l’eau, nous apprend Le Mauricien.

La police a ouvert une enquête, mais elle devrait être rapidement close.